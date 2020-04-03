挺台灣！美國務院與我外交部、衛福部電話會議　討論「擴大台灣國際參與」





▲外交部長吳釗燮近日談話強調「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」。（圖／翻攝總統府直播）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣靠著超前部屬的防疫表現，獲得國際肯定。美國挺台動作不斷，3月31日美國國務院及AIT特別與我國外交部、衛福部進行電話會議，討論如何擴大台灣國際參與事宜，對此，外交部對美方的堅定支持表示誠摯感謝。

外交部發言人歐江安表示，中華民國（台灣）外交部、衛生福利部及駐美國代表處與美國國務院、美國在台協會(AIT)華盛頓總部及台北辦事處於3月31日舉行電話會議，討論如何擴大台灣國際參與事宜。雙方高度肯定日前所建立合作對抗疫情的新夥伴關係，並就推動台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA)等議題持續深入交換意見。

歐江安指出，我方在會中分享對抗疫情的各項措施。我方也強調，在疫情的威脅下，更凸顯台灣完整參與世界衛生組織（WHO)的會議、機制與活動的必要性及急迫性。雙方也討論如何持續提升台灣與理念相近國家的合作，以擴大我國的國際參與。

歐江安強調，外交部感謝美國行政部門與國會持續不斷以具體行動支持台灣參與WHO等國際組織，包括美國國會通過並獲川普總統簽署《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法》（簡稱《臺北法》，TAIPEI Act），以及國務卿龐培歐(Mike Pompeo)公開表示，美國國務院將完全遵守台北法，全力協助台灣在WHO取得適當角色。美國駐聯合國日內瓦分部代表團也推文感謝台灣在國際對抗疫情中扮演重要角色，強調台灣理應獲邀參與WHO及WHA。

歐江安說明，此次電話會議，我方由外交部政務次長謝武樵及駐美國代表高碩泰大使分別在台北及華府率團與會。美方出席代表包括AIT華盛頓總部執行理事John J. Norris Jr及台北辦事處處長酈英傑、美國國務院國組局代理助卿Pam Pryor、副助卿Nerissa J. Cook、亞太局首席副助卿 Atul Keshap、副助卿Jonathan Fritz等資深官員，充分顯示雙方對此會議的重視，也再度凸顯台美夥伴關係的緊密友好。

外交部強調，我國將持續與美國及其他理念相近國家攜手合作，持續擴大台灣的國際參與，在各領域積極落實「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的承諾。