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台義2月停航後…台灣以德報怨「捐贈防疫物資」　義大利國會議員感動狂謝

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記者袁茵／台北報導

義大利2月將台灣列為疫區，與大陸、港澳等地航班一同納入停飛行名單中，儘管外交部在第一時間與對方澄清，仍未有所改變。面對義大利現在疫情慘重，外交部選擇以德報怨，捐贈防疫口罩和物資，獲得義大利國會議員們的感謝。

義大利在2月誤將台灣列為疫區，與大陸、港澳等地航班一同被納入停飛行名單中，部分台灣旅客受影響滯留當地，經外交部斡旋後，原本滯留在義大利的台灣旅行團8團（共254人）已搭乘華航班機在2月4日上午返抵國門，而義大利往返台灣的直航班機也宣布暫停至4月28日。

▲▼義大利國會議員感謝台灣捐贈防疫物資。（圖／翻攝自外交部臉書粉專）

▲義大利國會議員感謝台灣捐贈防疫物資。（圖／翻攝自外交部臉書粉專）

儘管面臨停航風波，外交部仍在日前舉辦台義防疫物資贈交儀式，透過友邦梵諦岡使館及台灣天主教團體的協助，由義大利駐台代表紀大為（Davide Giglio）代表接受，將裝滿護目鏡、醫療防護帽、防護面罩、氣管導管及抽痰包等防疫物資的貨櫃送往義大利，支援當地最前線醫護防疫人員。

外交部說，在這波新冠肺炎疫情中，台灣防疫表現相對傑出，使國際間開始認識並研究出「台灣模式」，也越來越多國家體會到「MIT」不僅貨真價實，來自台灣的愛與祝福，更是全地球當前最需要的一股良善力量。

外交部將一段義大利國會議員們自拍的感謝短片放上網，只見台義民間友好協會會長札凱拉（Marco Zacchera）、義大利眾議員帕賈諾（Alessandro Pagano）、國會友台協會主席馬蘭參議員（Lucio Malan）紛紛向台灣表達感謝之意，札凱拉還說，「台灣雖然離義大利很遙遠，卻令人感受近在身邊。」

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