解封前5天突發公告！　武漢：繼續強化小區封閉管理

▲武漢即將在4月8日解除封城，但於4月3日因應疫情局勢轉變，推出新的加強封閉式管理措施通知。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

預定4月8日零時起，解除通道管控的湖北武漢市，今天上午突然發布公告，要求「繼續強化小區封閉管理」 ，落實出入口管理崗位責任制。通知還提到，市內人員流動明顯加大，市外人員流入大幅增加，「居民防範意識有所鬆懈」，適逢解封前5日，訊息一出立刻引發討論。

根據武漢市人民政府新聞辦公室官方微信，3日上午發布的《關於建立疫情防控長效機制持續做好小區封控管理工作的通知》內容，提出七點事項，包括一、健全和完善組織領導體系；二、統籌和落實小區防控力量；三、優化和落實小區封閉管理；四、嚴格和規范小區出入管控；五、精準和深入開展排查走訪；六、持續和深化愛國衛生運動；七、強化和落實主體責任。

▲習近平曾於3月10日赴湖北武漢視察。（圖／路透）

該通知表示，目前，我市（武漢）疫情防控形勢發生積極向好變化，取得階段性重要成效，進入了疫情防控和經濟社會發展統籌推進的新階段。

但是，通知強調，「由於市內人員流動明顯加大，市外人員流入大幅增加，居民防範意識有所鬆懈，特別是新冠肺炎無症狀感染者和康復出院後復檢為陽性患者的出現，以及境外輸入壓力的增加，疫情防控形勢依然嚴峻，外防輸入、內防反彈的任務依然繁重復雜。」

因此，為了認真貫徹落實習近平總書記關於「防控疫情要強調再強調、堅持再堅持，始終保持警惕、嚴密防範」的重要指示精神，經研究，武漢市政府決定建立領導有力、管控科學、排查精準、發現及時、有效救治的常態化防控長效機制，持續做好小區封控管理工作。

通知最後署名為武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部，制定時間為2020年4月2日。

據了解，新冠肺炎疫情爆發後，湖北省各城「封城」超過2個月，湖北省政府3月24日宣布，從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼綠碼安全有序流動。從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼綠碼安全有序流動。

▼武漢因為新冠肺炎疫情自1月23日起封城，預計4月8日解封。（圖／路透）

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