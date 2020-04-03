捷運公車拒載不戴口罩者「無法源沒罰則」　侯友宜籲中央修法公告立即實施





▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

交通部規定1日起台鐵、高鐵、客運等大眾運輸須全面配戴口罩，但無強制性也無相關罰則。對此，新北市長侯友宜3日表示，新北早就有此措施，中央願意跟進達到百分百，地方政府都是樂觀其成可以更具有公權力，若中央新增修正相關法令，只要一公告就立即實施。

侯友宜上午慰問警察局新店分局防疫工作人員後表示，新北市早在2個月前已請大眾務必載起口罩，並要求大賣場結帳區特別管控距離標示，他再次建議中央下令「若乘客不戴口罩就不能搭乘公車與捷運，並訂定相關罰則讓地方得以依法執行」，並訂定相關罰則讓地方得以依法執行以防堵連假期間南來北往的大量人流，成為防疫的破口。

侯友宜希望能夠由公權力對不戴口罩的民眾實施拒載，中央只要一公告，地方政府就有罰則，所以希望CDC只要一公告，就馬上立即實施，地方本於權責可以用規勸的方式，希望民眾配合。

侯友宜說，在交通轉運站、人潮多的地方，民眾還是要把口罩戴起來，雖然不在大眾運輸的交通工具裡面，轉運站人潮也很多，也是封閉空間。

此外，侯友宜喊話中央，希望將民眾每2週限購9片口罩提升到10片，保護國民健康、讓防疫更到位。他強調，因應全球疫情未見趨緩，為嚴防社區感染，新北市更應嚴格執行防疫作為，連假期間更不能鬆懈。