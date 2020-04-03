「捐千萬口罩當外交凱子」　葉毓蘭籲捐教廷以報恩

▲國民黨立法委員葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文日前宣布捐贈歐美與友邦1千萬片口罩，協助國際對抗新冠肺炎，引發多國正面迴響與感謝，更有義大利媒體盛讚「比中國更慷慨」，不過國民黨立委葉毓蘭2日在臉書不以為然地表示，「請政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外交凱子」。

葉毓蘭指出，她想參與前衛生署署長楊志良日前發起的捐款，幫助義大利靈醫會神父呂若瑟買口罩的活動，但我國已經列管口罩，連要寄給家人，都必須等到4/9日後申請，才能兩個月寄30片口罩給二親等內的親人。

對於蔡英文宣布要打口罩的「國際盃」，捐贈1千萬片口罩給歐美國家，葉毓蘭提醒政府「受人點滴，要湧泉以報」，呂若瑟與許多義大利神父大半輩子都留在台灣、幫助台灣，是台灣的大恩人。

葉毓蘭表示，她自1/23開始還沒領過口罩，希望能把她可以領的量額，都捐給台灣的大恩人們，「請政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外交凱子，要用在刀口上」。葉指出，義大利疫情嚴重，許多神職人員和醫療團隊在當地犧牲自己照亮別人，而教廷是我國在歐洲唯一的邦交國，請政府把「國際盃」的主力，放到這些對我們有恩的神職人員，「請把口罩交由我國駐教廷大使館轉交」。

▲葉毓蘭臉書發文。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

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