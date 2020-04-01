快訊／陳時中：追不到感染源的幾乎都過潛伏期　剩師大322、258案需要觀察

記者袁茵／台北報導

在清明連假前，總統蔡英文1日上午10時30分，再次發表「敞廳談話」提醒國人戴口罩、保持社交距離；而衛福部長陳時中也提醒，大家比較擔心的幾個確診案例，幾乎都過了潛伏期，不過連假期間，還是要保持社交安全距離。





▲總統府敞廳談話，衛福部長陳時中致詞。（圖／翻攝總統府直播）

陳時中表示，現在台灣疫情戒慎恐懼，因為全球疫情險峻，不得不注意，想起以前SARS造成很大的影響，但全球被感染的人數是8000多人，死亡700多人，現在COVID-19全球影響人數超過85萬人，已經是SARS的一百倍，死亡人數則是超過4萬人。

陳時中說，目前看到大家全民一致，在總統、院長領導下上下一心，展現了高水準，守住了台灣。但在全球化的大流行裡面，若沒有戒慎恐懼，可能會防疫失敗。

陳時中提到，目前台灣疫情比較好的狀況是，追查不到感染源的確診案例大概都過了潛伏期，剩師大322、258確診案例還在潛伏期，需要觀察。而之前大家關心的幾個案例，潛伏期都已經過了，所以可說是零星社區感染。

根據指揮中心公佈的訊息指出，案322為20多歲男性，無出國史，案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，目前初步掌握接觸者共13人。而案258是從英返國留學生，與案257、300、315就讀英國同一所學校，在英國曾有密切接觸，目前此群聚裡的英國學校已有7名確診。

在蔡英文敞廳談話上，陳時中也表示，為了要超前部署，社交距離仍是最重要的，所以3月31日特別宣布，非特定人在公共場所，希望室內維持1公尺以上，室外1.5公尺以上，若無法維持則要戴口罩。有人詢問在學校怎麼辦？學校的話，希望能開窗通風，保持距離，且基本上學校同學都是互相認識的，不是非特定人士；而開會時希望保持距離，但因為大多數開會人士都是有登記的，且有量體溫等措施，所以通常可以掌握，「這種場合不見得一定要戴口罩。」

陳時中提醒，這幾天是連假，他知道很多人悶在家很久，想出去外面旅遊，但放鬆同時也要注意社交距離，高鐵也宣布進場時要量體溫，超過一定溫度就不能搭乘，且搭乘一定要戴口罩，雖然防疫規定給大家帶來很多不方便，但相信國民的水準，在政府宣布後，一定會把自己顧好，因為顧好自己就是顧好家人，每個人都是防疫重要的螺絲釘，每個人都要好好拴緊。