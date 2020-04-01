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快訊／蔡英文雙語喊話：台灣積極與國際合作防疫「我們要打世界盃」

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▲▼蔡英文發表敞廳談話。（圖／翻攝總統府直播）

▲總統蔡英文。（圖／翻攝總統府直播）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文1日上午於總統府再次發表「敞廳談話」，提醒國人戴口罩、保持社交距離，另外也將談及在台美、台澳之外，後續的國際防疫互助。總統蔡英文用中文及英文雙語談話，強調面對疫情全球持續升溫，台灣會積極與國際合作防疫，「我們要打世界盃！」

蔡英文表示，在全體國人努力之下，國內疫情得到最好控制，受到國際矚目，台灣從過去口罩的進口國，轉變為第二大口罩生產國，日產量向上突破，充分供應國內需求，星期四開始，國人每人十四天可以買成人九片、或者兒童十片，我們也制定寄送口罩到國外的規定，協助海外台人最好防疫。

蔡英文說，提升國內防疫能量的同時，我們要提醒所有國人，國際疫情如果不能有效控制，整體疫情不會結束，台灣也依然身處險境，疫情是全球性的，每一個國家的疫情相互影響，光是國內做好，沒辦法阻擋疫情蔓延，「我們要打國際盃」，跟其他國家一起做合作全面抗疫。

在台美先前共同發表聯合聲明，美方為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣將每週提供10萬片口罩，雙方也將在藥物、疫苗開發，以及各項防疫及抗疫措施上加強合作。近日，台灣與澳洲也開啟防疫合作案，相互採購防疫物資原料，澳方願意提供台灣購買100萬公升的酒精原料，可生產422萬瓶；而台方也同意在國內產能充足的情況下，提供澳方購買3噸不織布材料。

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