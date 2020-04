「來向台灣求援的國家相當多！」吳釗燮：國內需求無虞才幫助國際

▲總統府敞廳談話,外交部長吳釗燮致詞。(圖/翻攝總統府直播)

記者蔣婕妤/台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫,總統蔡英文1日談話時宣布,在如今台灣行有餘力的前提下,將會捐贈總計一千萬片口罩給國際上疫情嚴峻國家的醫護人員。外交部長吳釗燮強調,「Taiwan can help and Taiwan is helping」,世界需要台灣、台灣不會缺席。

吳釗燮表示,台灣在防疫作為上和經驗上,受到國際社會普遍肯定,如今疫情各國蔓延,全球死亡人數還在增加,我國除了分享防疫作為和經驗,也接收到國際求救的聲音,外交部做好準備對國際社會伸出援手,針對美國、歐盟及友邦等疫情嚴峻國家,將捐贈共計一千萬片口罩,支援其醫護防疫人員。

吳釗燮指出,台灣將持續在台美防疫合作下,提供美國口罩,強化彼此醫療支援;針對歐盟夥伴中疫情相對嚴重會員國,台灣將協助醫護防疫緩解,面對其對防疫物資大量需求,台灣將與歐洲國家進行防疫物資互補供應鏈,互通有無;至於邦交國,台灣將捐贈我國熱像體溫顯示儀等,針對個別國家,共度難關。

吳釗燮透露,來向台灣尋求資源的國家相當多,而且很早就來拜託,但我國在確保國內需求無虞的前提下,如今提供給國民的口罩購買量已經提升,現在行有餘力,所以首波援助給受創嚴重國家,未來我們會持續評估疫情發展,規劃未來援助。

吳釗燮說,台灣防疫受到各國肯定,台灣有責任,讓台灣可以幫忙,不只是口罩,也是具體行動,目前也已經看到具體進展,防疫科技上台灣和美國捷克等國合作,就快篩生物科技等討論,積極間力防疫關係;台灣和美國、澳洲進行防疫合作;台灣和捷克也在疫苗快篩上開啟合作,在醫療物資上建立防疫交流。

吳釗燮強調,台灣長年被孤立在國際衛生體系之外,這次面對武漢肺炎,台灣只能單打獨鬥,卻因超前部屬獲得世界多國肯定,「台灣有意願、更有能力提供協助,和其他國家進行雙邊甚至多邊國際合作,Taiwan can help and Taiwan is helping,世界需要台灣,台灣不會缺席。」