「來向台灣求援的國家相當多！」吳釗燮：國內需求無虞才幫助國際





▲總統府敞廳談話，外交部長吳釗燮致詞。（圖／翻攝總統府直播）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，總統蔡英文1日談話時宣布，在如今台灣行有餘力的前提下，將會捐贈總計一千萬片口罩給國際上疫情嚴峻國家的醫護人員。外交部長吳釗燮強調，「Taiwan can help and Taiwan is helping」，世界需要台灣、台灣不會缺席。

吳釗燮表示，台灣在防疫作為上和經驗上，受到國際社會普遍肯定，如今疫情各國蔓延，全球死亡人數還在增加，我國除了分享防疫作為和經驗，也接收到國際求救的聲音，外交部做好準備對國際社會伸出援手，針對美國、歐盟及友邦等疫情嚴峻國家，將捐贈共計一千萬片口罩，支援其醫護防疫人員。

吳釗燮指出，台灣將持續在台美防疫合作下，提供美國口罩，強化彼此醫療支援；針對歐盟夥伴中疫情相對嚴重會員國，台灣將協助醫護防疫緩解，面對其對防疫物資大量需求，台灣將與歐洲國家進行防疫物資互補供應鏈，互通有無；至於邦交國，台灣將捐贈我國熱像體溫顯示儀等，針對個別國家，共度難關。

吳釗燮透露，來向台灣尋求資源的國家相當多，而且很早就來拜託，但我國在確保國內需求無虞的前提下，如今提供給國民的口罩購買量已經提升，現在行有餘力，所以首波援助給受創嚴重國家，未來我們會持續評估疫情發展，規劃未來援助。

吳釗燮說，台灣防疫受到各國肯定，台灣有責任，讓台灣可以幫忙，不只是口罩，也是具體行動，目前也已經看到具體進展，防疫科技上台灣和美國捷克等國合作，就快篩生物科技等討論，積極間力防疫關係；台灣和美國、澳洲進行防疫合作；台灣和捷克也在疫苗快篩上開啟合作，在醫療物資上建立防疫交流。

吳釗燮強調，台灣長年被孤立在國際衛生體系之外，這次面對武漢肺炎，台灣只能單打獨鬥，卻因超前部屬獲得世界多國肯定，「台灣有意願、更有能力提供協助，和其他國家進行雙邊甚至多邊國際合作，Taiwan can help and Taiwan is helping，世界需要台灣，台灣不會缺席。」