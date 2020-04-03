千萬片口罩直送歐美！波蘭正妹讚「數字不會說謊」：台灣躍上國際好機會

記者黃可昀／綜合報導

台灣捐贈1000萬片口罩到歐美疫區，讓「台灣」一夜間成為各國熱門搜尋。YouTube頻道「Stop kiddin studio（不要鬧）」2日貼出影片，一名住在台灣的波蘭正妹對著鏡頭感謝台灣援助，她見證了台灣超前的防疫能力，從一開始台灣對新冠肺炎的應對，到現在有餘力捐口罩給其他國家，「這是台灣能在國際上被看見的最好機會」。

波蘭正妹在影片中提到，台灣是個居住著2400萬人的小寶島，「竟然有辦法一天日產1300萬個，真是不可思議」，她從疫情爆發前就一直住在台灣，看著我們從一個需要進口的國家，傳變成全球第二大製造國，不僅照顧到所有國人健康，甚至還能幫助其他國家，共同對抗這全球性病毒。

她也表示，「我知道有個組織總是假裝看不見台灣這麼明顯的能力」，但數字不會說謊，我國的確診數始終在掌控中，民眾良好的防疫意識與政府謹慎態度，受到世界各國認可與效仿，「政治可以放一邊，當全球都在失去寶貴的性命時，你覺得什麼叫重要？」

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她也十分認同蔡英文總統說的話，「台灣可以幫忙，台灣也正在幫忙」，因為波蘭人並沒有戴口罩的習慣，所以也沒有相關廠房設備能生產，意情爆發至今，她的家鄉一直處於口罩短缺的危機中，「能在這時候獲得台灣的資源協助，理應要變成敲醒我們的一個動作」，學習台灣如何成功抵抗，並以嚴謹態度面對現狀。