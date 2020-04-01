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「台灣製造不輸進口貨」　沈榮津：衛生紙泡麵口罩持續加大產量

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▲總統府敞廳談話，經濟部長沈榮津致詞。（圖／翻攝總統府直播）
▲總統府敞廳談話，經濟部長沈榮津致詞。（圖／翻攝總統府直播）

記者蘇晏男、陶本和、蔣婕妤／台北報導

在清明連假前，總統蔡英文偕同經濟部長沈榮津1日上午發表敞廳談話，提醒國人戴口罩、保持社交距離。沈榮津指出，衛生紙、泡麵及口罩供需充足，未來也將繼續加大產能，而防護衣方面則配合中央流行疫情指揮中心需求，拉到法定安全存量的2倍。

沈榮津提到，台灣過去口罩日產能僅188萬片，但目前已經超過1300萬片；實名制開始時的7天可以買2片，到4月9日可以14天買9片，未來經濟部將連結國內產鏈，確保物資供應穩定，使命必達。

沈榮津表示，依照總統跟院長指示，經濟部要確保清明連假民生物資供需跟價格，而目前則是供貨穩定。沈榮津說，衛生紙、泡麵、罐頭產能將加大，而麵粉目前有6個月使用存量，沙拉油則有4.5個月。

談到衛生紙部分，沈榮津提到，衛生紙已經在趕工，24小時生產，物流方面也配合，「產多少就出多少」；銷售方面，目前超商、藥妝店都有現貨，大賣場也供需無虞，至於社區賣場、超市，因為方便且價格實惠，比較會被買光，但目前也推出限購一串，「偶而被買完，但每天都有生產跟補貨」。泡麵方面，沈榮津指出，目前以中元普度的水準生產，生產銷售情況已經穩定。

在防疫物資方面，沈榮津透露，持續生產滿足防疫前線需求。目前口罩已經超過1300萬片的日產能，清明連假已經協調廠商輪班，會維持相同產能，下週會繼續調教機器，朝著日產能1500萬片努力，同時保持國內口罩原料價格穩定，及量的供給穩定，「穩價穩量」。

沈榮津表示，防護衣要配合指揮中心需求，希望拉到法定安全存量的2倍，國內有原料跟有製造能力，「台灣紡織產業製造的高水準產品不輸進口貨」；而耳溫槍方面，沈指出，未來廠商會提升產能，從每日4千支提高到1萬支，同時承諾國內需求優先供貨，確保國內供應無於情況下，已經可以解禁出口。

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