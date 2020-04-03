4月下旬領口罩預購「直接續訂下一波」　唐鳳親自示範…僅55秒就完成！

記者袁茵／台北報導

「口罩實名制2.0」自3月12日上路施行，至4月1日已到第三輪預購，由於能夠上網預購，不需要再去健保藥局現場排隊，因此獲得不少上班族群好評連連。行政院政務委員唐鳳3日預告，「口罩實名制2.0」將在4月下旬推出新功能，讓大家取到口罩時，就可以接續訂下一輪口罩，減輕民眾預訂口罩的麻煩。

唐鳳3日在臉書上預告，「口罩實名制 2.0」即將於 4 月下旬推出「取口罩兼續訂下一輪」的新功能。從月初開始，全國一萬多間超商的店員、健保署與關貿公司的同仁，都在緊鑼密鼓進行封測，確保新功能正式推出的時候，大家都會感到更便利、更穩定。

唐鳳作為技術團隊的一份子，2日也參加了封測，並且向大家分享「店員視角」下的封測流程。

根據唐鳳上傳的影片顯示，拿到先前預購的口罩後，先至超商機台輸入取貨序號10碼，以及身分證後4碼，會看到底下有出現一排「是否要預定下一期口罩」選項，按下確認鍵，就印出了第一張原本預定口罩的取貨單，接著會再確認是否要續訂下一期口罩，按下「續訂」鍵，於讀卡處插入健保卡，等待插卡機器指示燈亮起，即可按下「同意」，就會印出續訂紀錄單，可在此單據中得知查詢碼、門市代碼，從頭到尾只花55秒就續訂完成。

最後，唐鳳也提醒，而為保護個資，如同現行「健保卡查詢地方稅」功能，事務機只能驗證身分證號及卡片是否有效，沒有開啟任何其他存取權限。

▼唐鳳示範「口罩實名制2.0」領口罩後直接續訂口罩。（圖／翻攝自唐鳳臉書影片）