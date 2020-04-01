快訊／蔡英文宣布防疫紓困1兆5百億護台灣　1000億協助勞工

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文1日上午於總統府再次發表「敞廳談話」，針對紓困計畫，她強調，總計金額將達到1兆五百億元，政府要做產業及庶民大眾的後盾，「一兆五百億護台灣」。





▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

蔡英文表示，第一個階段的紓困是因應到現在為止的疫情，隨著疫情擴散到全球情況加劇，政府隨時都在看企業跟人民的生活的情況，有什麼需要政府協助的地方。過去行政院跟每一個產業都有溝通，政府很注意人民生活受到什麼影響，就像院長講過雨露均霑，各行各業或是大眾生活上需要政府協助之處，政府都會盡全力協助。

蔡英文指出，政府在第一階段特別預算六百億，還有四百億的既有預算支援，另外還有就安基金提供勞工一定協助，也有不同基金的協助共一千億規模。

蔡英文說，除此之外，還有提供三千五百億資金在貸款上面協助，甚至對一般人民的貸款不論利息或者是本金償還，政府都有給予後移的空間。

蔡英文說，政府在第一個階段已經盡可能照顧到需要照顧的民眾跟企業，下一個階段必須要超前準備，蘇院長昨天在立法院提到，準備第二階段紓困方案，這個方案行政院會做最後整理，相信政院會在做最短時間跟各方報告。



蔡英文強調，兩個階段紓困規模一共會達到一兆五百億規模，「一兆五百億護台灣」，除了第一階段，第二階段也會超前部署，政院會跟大家報告，在第二階段的特別預算部分將達到一千五百億規模，將會修改特別預算法案追加預算，政府要做產業跟庶民大眾後盾，加強加快加碼紓困方案。