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歐盟主席公開謝台灣！外交部：台灣深信「幫助別人就是幫助自己」

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▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文今天上午宣布捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員後，歐盟執委會主席范德賴恩晚間公開感謝台灣。這是歐盟執委會主席首度針對台灣發表聲明，意義重大。對此，外交部發言人歐江安2日表示，外交部期盼與歐盟在防疫生產鏈上儘速展開合作。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）1日代表歐盟公開推文感謝台灣捐贈560萬片外科口罩給歐盟及會員國。對此，外交部表示歡迎與肯定，我國政府將持續與歐盟合作對抗新冠病毒，協助維護人民的健康，使疫情儘早結束。

歐江安指出，新冠病毒已成為全球重大傳染病，需要全球團結一致共同應對，台灣與歐盟為理念價值夥伴，尤其歐盟一向支持我國參與WHO，現在歐盟遭受疫情嚴重影響的時候，我國政府及人民適時伸出援手，以實際行動支持歐盟，展現團結，不僅證明「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」(Taiwan Can Help，and Taiwan is Helping)， 也應驗「團結更強大」(Stronger Together)的理念。台灣與歐盟等攜手抗疫，更能有效防堵武漢肺炎疫情的擴散。

歐江安提到，台灣在此次全球防疫相關作為上，除捐贈防疫醫療物資外，也與歐盟及其相關會員國在快篩試劑、疫苗及藥品等研發及防疫經驗等面向進行分享與交流。台灣期盼未來能與歐盟在防疫醫療物資的生產鏈上儘速展開合作、互通有無，以實際行動嘉惠雙邊人民。台灣深信，幫助別人，就是幫助自己，各國團結合作能促使疫情儘早結束。

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