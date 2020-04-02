荷蘭退60萬中國口罩　華春瑩再說明：發貨前已告知「非醫療用」





▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



記者陳政錄／綜合報導

針對荷蘭退回向中國大陸購買的60萬「不合格」口罩，以及西方國家連日對華輸出醫療物資質量的質疑，中國外交部發言人華春瑩2日再度做出回應， 稱中方企業發貨前，已告知荷方此批口罩為非醫用口罩，「我們善意提醒使用方在購買和使用之前，仔細核對產品用途和使用說明。」

華春瑩說明，根據中方有關部門初步調查了解，那批口罩是荷蘭代理商自己採購的， 中方企業發貨前已告知荷方此批口罩為非醫用口罩，出口報關手續也是以「非醫用口罩」名義履行。

▲口罩是防範新冠肺炎疫情期間的重要物資。（示意圖／路透社）

她繼續強調，當前全球抗疫形勢下，中方急各國之所急，克服自身困難，有些企業加班加點，夜以繼日，積極為國際社會提供各種防疫物資，我們一貫高度重視出口產品質量。為此，中國官方已經推出更加嚴格的監管措施，要出口產品需取得醫療器械產品註冊證書，符合進口國（地區）的質量標準要求。

華春瑩解釋，目前各國急需防疫物資，我們善意提醒使用方在購買和使用之前，「仔細核對產品用途和使用說明，以及是否符合採購方的使用標準」，避免急中出錯，誤將非醫用口罩配用於醫用。她說，在未弄清事實之前， 炒作所謂的中國產品質量問題，是不負責任的，這樣不利於國際抗疫合作。

據《界面新聞》報導，中國商務部外貿司二級巡視員劉長于也在同一日表示，荷蘭公司採購的這批口罩是個人防護用的非醫療用口罩，中方希望國外採購方在產品使用前進行相應質量檢驗，嚴格按照產品適用範圍和操作規程正確使用。如在採購和使用中出現問題，建議雙方按商業化原則妥善協商解決。

▲荷蘭因新冠肺炎疫情影響，餐館關閉、街頭冷清。（圖／路透）

對於不合格口罩議題，荷蘭國家電視台（NOS）28日時曾報導，荷蘭衛生部宣布收回已發往醫療機構，約60萬個自中國大陸進口的口罩，因為該批FFP2口罩的濾芯有缺陷，不能阻止病毒進入口腔或鼻子。

回應國際間對來自中國的病毒檢測試劑準確率、以及口罩等醫護物資質量的質疑，華春瑩在30日時曾經表示，中方的幫助心意是真誠的，希望有關問題不被政治化解讀。她舉例，在中國剛開始抗擊疫情的階段，收到一些國家給予的援助物資，當中也有一些不合格的，當時我們的選擇是相信、尊重別的國家的善意。

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