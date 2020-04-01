英國在台辦事處感謝台灣捐贈口罩　外交部：台英友好



▲台灣目前口罩日產1300萬片。（示意照／記者周宸亘攝）



記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文1日上午召開敞廳談話，表示現階段起要打「國際盃」，跟其他國家共同做區域聯防，當各國面對疫情擴散時，基於人道考量，台灣絕不能袖手旁觀，將提供口罩、藥物及技術等3項目，協助國際社會防疫。英國在台辦事處下午即在臉書發文，感謝台灣慷慨捐贈醫療用口罩，而外交部也留言回應「台英友好」。

蔡英文上午表示，台灣目前日產1300萬片口罩，未來將持續提升產能，屆時會視國內狀況，給國際社會更多支持；在藥物支援方面，蔡英文透露，有些國家的臨床研究，認為奎寧有助於輕症患者的治療，因此政府已經請廠商提高奎寧的產量，對有需要的國家給予適當支持。

而技術上，蔡英文則指出會分享國內利用大數據分析的「電子檢疫系統」，讓有需要的國家可以準確追蹤確診民眾的接觸史，來進行有效的疫情調查，防止疫情擴散。

英國在台辦事處表示，感謝台灣慷慨捐贈醫用口罩，蔡總統今天上午宣布台灣將捐贈1000萬片口罩，給包括歐洲與美國在內、目前正在抵抗新冠肺炎的國家。該單位還說，「非常感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家。我們期待與台灣政府單位執行相關後續細節」。

而外交部也在該文底下回覆，「很高興台灣幫得上忙！台灣與英國是理念相近的夥伴，我們一以加油，共同對抗疫情吧！」、「＃台英友好」。



▼英國在台辦事處臉書發文。（圖／翻攝英國在台辦事處臉書）

