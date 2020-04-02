　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文捐1千萬片口罩拚「世界的台灣」　名嘴揭背後動機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文發表敞廳談話。（圖／翻攝總統府直播）

▲蔡英文發表敞廳談話。（圖／翻攝總統府直播）

記者張靖榕／綜合報導

總統蔡英文週三（1日）上午宣布捐贈1000萬片口罩，支援疫情嚴重國家的醫療人員，歐美多國公開致謝。名嘴鍾年晃表示，台灣決定行有餘力提供防疫物資給國際友人，其實不只口罩，呼吸器、額溫槍也都是捐贈物資之一，而這次就是台灣變成「世界的台灣」 一個絕佳機會。

「可以預料一定會有人開始崩潰，『為什麼台灣人要花錢買，外國人免費』、『台灣人還在排隊買口罩，還送給外國人』，趴啦趴啦」，鍾年晃表示事實上，這是台灣既自助也助人的「國家戰略計畫」，因為台灣不可能靠著永遠對全球封鎖邊境來防疫，「病毒會跟著人走，全球疫情如果持續惡化，台灣也不可能獨善其身。」

▲▼酈英傑拜訪陳時中。（圖／翻攝美國在台協會臉書）

▲美國在台協會處長酈英傑拜訪陳時中。（圖／翻攝美國在台協會臉書）

鍾年晃指出，這波疫情重創歐美，一則為中國隱匿疫情，一則為歐美國家沒有SARS經驗，疫情爆發後，口罩庫存年初就被中國搜刮一空，現在賣主便買家，「價錢又貴，還會買到黑心貨。」

蔡英文宣布捐贈口罩後，英國、荷蘭、波蘭、比利時、和歐盟官方紛紛向台灣致謝，捷克布拉格市長也在其中；鍾年晃描述部分歐洲駐台代表說到國內防疫物資缺乏時，甚至因此激動落淚，令人鼻酸。

「昨天我說Taiwan can help，才不過一天已經進化到Taiwan is helping」，鍾年晃表示，這是台灣變成「世界的台灣」一個絕佳機會，不論基於人道或國家利益，都應該這樣做。

ET快訊
北韓有症狀就「釘死大門」！一家5口沒醫生看　居家隔離身亡
最後一餐滷味配酒！翁仁賢抗拒槍決被拖到刑場　伏法延後1小時
不爽被罰100萬太重！趴趴走男「林東京」提訴願　竹縣府回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文捐1千萬片口罩拚「世界的台灣」　名嘴揭背後動機

台灣捐1000萬片口罩「效益驚人」　勇者運鵬曝3點推算：價值超過500億

死囚翁仁賢刑場伏法　法務部聲明全文：兼顧社會正義及人權保障

感謝蔡英文宣布捐口罩　美國在台協會：台灣是真正的朋友

愚人節陳柏惟稱「打手槍打到住院」　隨後刪文

小英任內第2次！法務部10天前才提「逐步廢死」　翁仁賢20:40伏法槍決

歐洲11國獲贈口罩　荷蘭駐台辦事處：感謝台灣分享珍貴資源

繼七言絕句後　徐國勇影片教學「防疫動茲動」

國名為何？陳玉珍嗆「帶人民修憲啊」　蔡英文6字回應：最大共識

接機讓5歲兒確診！案269遭轟「拍馬屁」　林佳龍心疼：相關人員全都辦

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

喝光就沒阻力！阿金水中跑出奧步 邊運動邊補水XD網笑：跑完也喝飽了

蔡英文捐1千萬片口罩拚「世界的台灣」　名嘴揭背後動機

台灣捐1000萬片口罩「效益驚人」　勇者運鵬曝3點推算：價值超過500億

死囚翁仁賢刑場伏法　法務部聲明全文：兼顧社會正義及人權保障

感謝蔡英文宣布捐口罩　美國在台協會：台灣是真正的朋友

愚人節陳柏惟稱「打手槍打到住院」　隨後刪文

小英任內第2次！法務部10天前才提「逐步廢死」　翁仁賢20:40伏法槍決

歐洲11國獲贈口罩　荷蘭駐台辦事處：感謝台灣分享珍貴資源

繼七言絕句後　徐國勇影片教學「防疫動茲動」

國名為何？陳玉珍嗆「帶人民修憲啊」　蔡英文6字回應：最大共識

接機讓5歲兒確診！案269遭轟「拍馬屁」　林佳龍心疼：相關人員全都辦

Popu宇珊爆姐弟戀！牽手宇宙人女友弟被拍　親口曝「2人真實關係」

艱困2周！川普考慮停飛國內「疫情熱區」航班　預測10-24萬人死亡

美國務院讚：台灣是真朋友！　抗疫模式值得全世界學習

別傻傻掏錢！　刷卡繳牌照稅免手續費、分期優惠一次看

獨／郭雪芙舊疾復發「半年暫不拍戲」　開Youtube頻道當「新鮮網紅」

有症狀就「釘死大門」！韓媒：北韓一家5口沒醫生看…居家隔離身亡

鍾南山：估全球疫情「4月底下來」　大陸不會出現疫情二度爆發

億萬富豪買車最愛「TOYOTA＆HONDA」！真正的有錢人原來這樣想

蔡英文捐1千萬片口罩拚「世界的台灣」　名嘴揭背後動機

新冠肺炎衝擊日本「AV女優照常開工」　拍片前「兩點一定做到」安心開戰

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

政治熱門新聞

國名為何？蔡英文6字回應：台人最大共識

台捐千萬片口罩　勇者運鵬推算：價值超過500億

快訊／板橋居檢男吃2小時火鍋　「二度趴趴走」衛生局罰30萬

徐巧芯：台灣人都花錢買口罩為何外國人免費拿？

槍決翁仁賢　法務部：審慎依法執行

徐巧芯反對捐1千萬片口罩　王浩宇一句話回擊

蔡英文捐1千萬片口罩　名嘴揭背後動機

感謝台灣捐口罩　美國在台協會：台灣是真正的朋友

愚人節陳柏惟稱「打手槍打到住院」　隨後刪文

法務部才提「逐步廢死」　翁仁賢今晚伏法

國民黨團要求蘇貞昌下台

捐1千萬片口罩　外交部曝光下一波援助對象

案269讓5歲兒確診遭轟！林佳龍心疼回應

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

更多熱門

相關新聞

台灣捐口罩　歐盟執委會主席發表聲明感謝

台灣捐口罩　歐盟執委會主席發表聲明感謝

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天發表聲明，感謝台灣捐贈560萬個口罩，非常感謝台灣此時以行動展現團結。

台灣援助國際「1000萬片口罩」　焦糖哥哥狂讚

台灣援助國際「1000萬片口罩」　焦糖哥哥狂讚

荷蘭潛艦「海豚號」8人確診！

荷蘭潛艦「海豚號」8人確診！

差點淪盤中香肉　汪變主人抗疫功臣

差點淪盤中香肉　汪變主人抗疫功臣

感謝台灣捐口罩　美國在台協會：台灣是真正的朋友

感謝台灣捐口罩　美國在台協會：台灣是真正的朋友

關鍵字：

台灣口罩歐盟英國荷蘭比利時布拉格波蘭

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

威秀求政府下令「電影院全關閉」

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

13歲健康弟確診　家人怕被感染…最終孤獨死

類包機一女燒過38度　下午送負壓

翁仁賢放火燒父母　被害親人慘況曝光

台灣西部「唯一淨土失守」　嘉義縣20多歲女確診

台灣捐口罩　歐盟執委會主席發表聲明感謝

國家殺了「小丑」翁仁賢！廢死聯盟218字回應

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面