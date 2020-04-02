蔡英文捐1千萬片口罩拚「世界的台灣」　名嘴揭背後動機

▲蔡英文發表敞廳談話。（圖／翻攝總統府直播）

記者張靖榕／綜合報導

總統蔡英文週三（1日）上午宣布捐贈1000萬片口罩，支援疫情嚴重國家的醫療人員，歐美多國公開致謝。名嘴鍾年晃表示，台灣決定行有餘力提供防疫物資給國際友人，其實不只口罩，呼吸器、額溫槍也都是捐贈物資之一，而這次就是台灣變成「世界的台灣」 一個絕佳機會。

「可以預料一定會有人開始崩潰，『為什麼台灣人要花錢買，外國人免費』、『台灣人還在排隊買口罩，還送給外國人』，趴啦趴啦」，鍾年晃表示事實上，這是台灣既自助也助人的「國家戰略計畫」，因為台灣不可能靠著永遠對全球封鎖邊境來防疫，「病毒會跟著人走，全球疫情如果持續惡化，台灣也不可能獨善其身。」

▲美國在台協會處長酈英傑拜訪陳時中。（圖／翻攝美國在台協會臉書）

鍾年晃指出，這波疫情重創歐美，一則為中國隱匿疫情，一則為歐美國家沒有SARS經驗，疫情爆發後，口罩庫存年初就被中國搜刮一空，現在賣主便買家，「價錢又貴，還會買到黑心貨。」

蔡英文宣布捐贈口罩後，英國、荷蘭、波蘭、比利時、和歐盟官方紛紛向台灣致謝，捷克布拉格市長也在其中；鍾年晃描述部分歐洲駐台代表說到國內防疫物資缺乏時，甚至因此激動落淚，令人鼻酸。

「昨天我說Taiwan can help，才不過一天已經進化到Taiwan is helping」，鍾年晃表示，這是台灣變成「世界的台灣」一個絕佳機會，不論基於人道或國家利益，都應該這樣做。