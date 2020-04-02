歐盟主席推文「感謝台灣捐口罩」　德國在台協會發聲：真是一場及時雨

▲蔡英文1日發表敞廳談話，宣布將捐贈1000萬片口罩給其他國家。（圖／翻攝總統府直播）

記者張嘉晏／綜合報導

總統蔡英文1日宣布，我國將會捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重的國家，其中包含歐洲和美國，讓大家看見「Taiwan is helping」。對此，不僅是英、荷、比等國，連歐盟執委會主席范德賴恩也在推特上公開感謝台灣。而德國在台協會今早（2日）也發聲明表示「真是一場及時雨。」

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在個人推特發文，對於台灣捐贈的560萬個口罩表示感謝，「台灣此作為得以證明團結力量大。」

▲歐盟執委會主席范德賴恩發文。（圖／翻攝自推特／@vonderleyen）

德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）今日也在臉書表示，在疫情爆發初期，台灣就採取了一系列「明智的措施」，避免病毒擴散，協會也對於有關單位的作為和民眾的合作表示崇高的敬意。

協會表示，新冠肺炎已經發展成全球瘟疫，歐洲及德國皆為重災區，台灣目前已有能力提供醫療用品和技術給其他國家，「這7百萬個口罩捐贈給不同歐盟國家，其中包含德國，真的是一場及時雨，對此我們表達由衷的感謝。」

據外交部表示，我國將捐出的1000萬片口罩中，第一波會先送出700萬片給歐洲國家，接下來的援助則會包含新南向國家。

▼德國在台協會發文。（圖／翻攝自德國在台協會）

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