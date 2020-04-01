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不只口罩捐國外！台灣打「國際盃」防疫外交還有這3大項

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▲外交部長吳釗燮。（圖／翻攝總統府直播）

▲外交部長吳釗燮。（圖／翻攝總統府直播）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文1日談話宣布，在我國防疫能量行有餘力的現況下，將捐贈一千萬片口罩予國際上疫情嚴峻的國家。台灣防疫表現備受國際肯定，這次的防疫外交，不只有口罩捐贈，同時還有防疫科技合作、建立防疫合作夥伴關係、連結民間團體、NGOs合作等三大項。

外交部發言人歐江安1日表示，在強化國際防疫合作方面，最近我們也看到許多進展。在防疫科技合作方面，陸續有美國、歐盟、捷克及加拿大等國與我國中央研究院及國內頂尖的疫苗公司等進行會談或視訊會議，就快篩、試劑及疫苗等生物科技研發，討論合作方向，並將持續深化彼此合作。

歐江安指出，台灣也與其他國家建立防疫合作夥伴關係，除了與美國建立防疫合作架構外，我國也與澳洲進行防疫物資合作，台灣與捷克也將在快篩、疫苗及藥品的研發及生產開啟合作，並就醫療物資及設備等進行交流，建立多面向的防疫醫療合作架構。

最後在連結民間團體、NGOs 合作方面，我國天主教團體甚為關心義大利疫情，近日募集護目鏡、醫療防護帽、防護面罩、氣管導管及抽痰包等防疫物資，透過教廷駐台大使館轉交義大利。此外，近日外交部與我國民間企業合作捐贈25臺呼吸器、防護面罩、消毒噴霧及呼吸器濾心等物資給受到疫情嚴重影響的捷克各地醫院。

外交部表示，為有效執行對國際社會的人道援助行動，將持續與相關部會密切聯繫，妥慎繼續規畫相關援助及合作方案。

外交部提到，台灣長年被孤立在國際醫療衛生體系之外，這次面對新冠肺炎侵襲，台灣在抗疫一開始雖只能單打獨鬥、過程艱辛，卻因超前部署、因應得宜，獲得世界多國政府肯定。台灣有意願、更有能力提供協助，在雙邊及多邊架構下都能與國際合作防堵疫情。

外交部強調，「Taiwan can help and Taiwan is helping！台灣不應該一再被排除在國際公衛體系之外。我國再次呼籲WHO將台灣完整納入相關會議、機制及活動，讓台灣與國際社會攜手共度難關。台灣以實際行動，向國際社會證明，世界需要台灣，台灣不會缺席！」

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