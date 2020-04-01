索馬利亞前總理感染新冠肺炎　倫敦國王學院「治療數周」病逝

▲新冠肺炎疫情使英國醫療系統面臨龐大壓力。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

根據土耳其安納杜魯新聞社報導，索馬利亞前總理努爾•哈桑•海珊•努爾•阿德（Nour Hassan Hussein Nour Adde）的家人1日證實，他因感染新冠肺炎於英國倫敦國王學院醫院病逝。

努爾•阿德的親屬發表聲明說，努爾•阿德感染新冠肺炎後，最近幾周都在倫敦國王學院醫院接受治療，但仍不幸病逝。家屬表示，將在英國舉行傳統伊斯蘭葬禮。

努爾•阿德曾於2007年11月至2009年2月擔任索馬利亞總理。