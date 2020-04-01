「間隔 1.5 公尺」陳時中研擬的社交距離難以實踐！車站旅客「緊貼式」排隊

記者陳以昇、黃彥傑、陳雕文／綜合報導

為防止新冠肺炎疫情擴大，指揮官陳時中研擬社交距離，「室外保持 1 公尺，室內間隔 1.5 公尺」，若有特殊狀況，須戴口罩或使用隔板。但清明連假將至，民眾湧進各大運輸站（包括雙鐵、客運）隨處可見情侶手牽手同行、排隊旅客前後緊貼，「保持距離」難以實踐，站務人員只能量測體溫，也不便使用隔板。

▲民眾還無法實踐「室內間隔1.5公尺的」社交距離。（圖／記者陳以昇攝）

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▲手牽手比肩而走的情侶，並未保持如同陳時中建議的社交距離。（圖／記者陳以昇攝）

記者實地觀察，儘管民眾漸漸培養出戴口罩進出車站的習慣，但過去的排隊經驗仍舊是「緊貼式」，似乎這部分仍舊積習難改；還有情侶間的距離拿捏，一般而言，戀人都會手牽手走在各個場所，因此記者不管是在板橋車站等處都可發現情侶手牽手走在一塊兒，台北轉運站也可發現情侶緊鄰而坐，除非身旁有陌生人才會多空一個座位的距離。

疫情指揮官陳時中所提到的社交距離，除非硬性規定，否則民眾可能一時之間難以落實，比方加拿大政府規定，人與人之間至少保持2公尺距離，若違反將開罰1千加元（約新台幣2.1萬元）；新加坡更下重典，若沒間隔1公尺以上的距離，包括排隊及固定座位，將面臨1萬新加坡幣（約台幣21萬元）的罰款及6個月有期徒刑。

▲台北轉運站可發現情侶或友人緊鄰而坐，除非身旁有陌生人才會多空一個座位的距離。（圖／記者黃彥傑攝）

陳時中提到，現在有在思考沒有維持適當社交距離，要以相關處分來進行，希望讓事情做得更確實一點，「當然不會像新加坡一次罰好幾萬。」

據了解，美國麻省理工學院（MIT）一項新報告指出，經由感染者打噴嚏或咳嗽的飛沫傳播，微量病毒在溫暖的天氣裡，可達到8公尺遠，並在空氣中殘留數小時，因此就算社交距離2公尺，也不能完全阻隔傳播，建議最好能相隔8公尺。

不過，比利時政府危機小組成員、教授梵谷特（Steven Van Gucht）針對此項報告回應，「少量的唾沫的確有可能傳播到1.5公尺外的距離，但在任何情況下，這（1.5公尺）都是有效且可行的阻隔距離。」

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