加速校園污水接管　台南投入2.3億元將完成31校工程

▲台南市政府推動校園污水匯流改善，2025至2026年將完成31所學校接管工程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升校園環境衛生、降低異味與積水風險並守護學童健康，台南市政府持續推動所屬學校基地內污水匯流改善計畫，規劃於2025至2026年間投入總經費2.3億元，預計完成31所學校污水下水道接管工程，強化校園公共衛生基礎建設。

市長黃偉哲表示，校園環境的乾淨與否，直接影響孩子每天的學習品質與身心健康。污水匯流接管雖然不顯眼，卻是最基本、也最重要的「看不見的建設」。市府一次把該做的工程做到位，讓孩子在更乾淨、安全的校園環境中安心成長，也讓城市永續治理落實在日常生活中。

教育局長鄭新輝指出，校園污水匯流改善工程涉及校內既有管線、設施整合及施工銜接，必須兼顧專業技術與校務運作。教育局已與水利局建立跨局處合作機制，由水利局盤點可接管校地條件與技術可行性，教育局則依盤點結果編列經費，並督導學校辦理相關工程。

鄭新輝局長說，2025年度已補助經費3257萬5000元，優先完成協進國小、新營國小及新進國小等3校污水接管作業；2026年度將再集中投入約2億元經費，完成其餘28校工程，確保在法規期限內如期達成接管目標。

新營區新進國小校長陳雅君表示，污水匯流接管完成後，校內排水動線更為明確，過往環境異味與積水問題明顯改善，雨季期間也不易出現回堵與潮濕情形，讓師生在校園活動與上課時更加安心，同時也提升整體環境衛生與日常清潔管理效能。

教育局補充說明，本案採取行政前端加速、補助一次到位及分群招標的方式推動，不僅可降低工程延宕與追加成本風險，也有助於提升整體污水接管率與環境效益。工程完成後，校園污水將全面匯入公共下水道系統，可有效改善校園及周邊環境衛生，並提升既有污水下水道系統使用效能。

教育局表示，後續將持續協助各校掌握工程項目、施工期程與注意事項，並督導落實工區圍設與動線管理，降低施工對教學活動的影響；同時也會滾動盤點後續需求，檢討推動進度，務實打造健康、安全且永續的學習環境。