鄭正鈐要求承諾「核四燃料棒不會送國外」 蘇貞昌：你先問問侯友宜





▲行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委鄭正鈐31日在立法院質詢時提到核四議題，他問行政院長蘇貞昌能做一件「偉大」的事情，承諾核四燃料棒不會送到國外？對此，蘇貞昌直接給鄭正鈐「軟釘子」，要他先問問新北市長侯友宜的態度。

鄭正鈐質詢時提到，2018年的以核養綠公投過關了，雖然民進黨政府依法遵守，但廢核的的本質並沒有改變。明年公投的第十七案，會提到核四商轉議題，目前核一核二核三都不能運轉了，只剩下核三的第二號機組還有機會可以聲請延役，想知道延役的死限是何時？

隨後，經濟部長沈榮津也回應指出，大家都在關心核能問題，從政府經濟部角度，核能不是不用，是沒辦法用，譬如說何核一除役中，核二大家關心的是，已經使用過的燃料棒移不出來，乾式儲存槽地方政府不敢同意，至於核三則是當地鄉親反對核三廠延役。蘇貞昌強調，政府針對2018年的公投，都是依法處理，沒有違反公投結果。

質詢過程中，鄭正鈐也要蘇貞昌做件偉大的事情，不知道明年17案會不會過，可是如果現在核四它就已經完全沒有機會了，那明年核四公投也就沒有意義了，一個公投要花五點多億元，是否能請蘇貞昌承諾，核四燃料棒不會運送到國外，台電依法提出核四廠建廠執照延期聲請？

不過，蘇貞昌在回應時也反將鄭正鈐一軍，他表示，核三廠就在自己的故鄉屏東，至於現在提到的核四，在新北市，這個可以先問問現任的侯友宜市長，剛剛問的燃料棒侯市長是什麼態度？什麼看法？「他就是現任的市長」。