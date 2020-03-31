「社交距離」如何界定？　蘇貞昌：大約一隻手臂的距離

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中29日表示，將研議訂「社交距離」規範，相關細節規範，預計近日就會宣布。行政院長蘇貞昌31日表示，社交距離這是有鑒於新冠肺炎疫情變化越來越嚴峻，怎麼做好管理確實重要，因此中央流行疫情指揮中心才會訂出規範跟指引，社交距離大概就是一隻手臂的距離，但主要是管理公共場合，「社交不是在管家庭」。

美國麻省理工學院（MIT）一項新報告指出，由於新冠肺炎傳染力極強，社交距離2公尺並不能完全阻隔傳播，建議若必要的話，最好能相隔8公尺。至於台灣是否會有相關規範？陳時中30日表示，很快就會決定，基本上能隔盡量隔，不能隔就要戴口罩，整個細節會很清楚，規範這2天會宣布。

蘇貞昌31日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，民進黨立委林楚茵質詢時表示，大家都說防疫要超前部署，但是現在除了戴口罩、酒精消毒以外，人與人之間也需要保持距離以策安全，詢問行政院「社交距離」的引導大約何時出爐，並且會如何設定。

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，蘇貞昌表示，社交距離這是有鑒於新冠肺炎疫情變化越來越嚴峻，怎麼做好管理確實重要，因此中央流行疫情指揮中心才會訂出規範跟指引，都有專家團隊在進行研判。蘇貞昌說，社交距離大概就是一隻手臂的距離，但主要是管理公共場合，「社交不是在管家庭」。

蘇貞昌也說，希望大家在公共場合要保持距離、避免感染，政府在這段期間也不斷宣導，有狀況就請戴上口罩，口罩產能也持續增加，以後隨著疫情變化會有更多考量，至於社交距離到底是多少，中央流行疫情指揮中心在進一步詳細規劃指引後，會正式向國人報告。

林楚茵再問，屆時社交距離的指引是否會包含罰則與罰金？蘇貞昌則說，在他昨天主持的行政會議中，有討論到包括口罩實名制2.0的提升，以及是否開放口罩寄送海外等等，確實也有討論到社交距離的問題，不過目前是規劃「先做規範指引，處罰還不是第一步」。

蘇貞昌表示，政府發現這段期間以來，台灣人都很有水準，不守規矩的人趴趴走，大家都千夫所指地批評，相信中央流行疫情指揮中心只要做出規範，大家應該都會遵守，並不是第一步就要處罰，有些國家像是新加坡到罰則很嚴厲，「我們並沒有第一步就要這樣 」。

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