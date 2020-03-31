賴士葆提找「經濟陳時中」　蘇貞昌：這我負責就好



▲國民黨立委賴士葆於立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者蘇晏男／台北報導



新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，各國陸續推出紓困政策搶救民生。對此國民黨立委賴士葆31日在立法院向行政院長蘇貞昌表示，政府的紓困政策凌亂，要不要找一個「經濟的陳時中」，負責這方面的總指揮？經過一連串答辯後，蘇表示「整個行政團隊就是我負責」。

賴士葆提到，在衛福部長陳時中指揮下，台灣防疫能力讓全球都稱讚，但在經濟方面卻看到多頭馬車。他舉GDP表示，「主計長信誓旦旦表示2％，國發會主委最壞要減1.4％，但是只有1.3％左右」；「經濟部有經濟的說法，說停止ECFA，我們沈部長原來說沒關係，一點點，5%，一點點而已，一點影響都沒有」，「可是陳主委，我看起來是盡量不要唷，陸委會主委也說盡量不要唷」。

賴士葆繼續說，央行史無前例降了1碼，放款2千億救經濟，結果公家銀行主動降房貸利息，「你就發現經濟的凌亂，紓困以及振興，沒有像陳時中這樣子統一指揮，嚇嚇叫，世界有名，我們的經濟多頭馬車，兵分多路」。他認為，疫情已過一段時間，馬上就是經濟問題，美國已推出政策救經濟，目前全世界45萬人確診，2萬人病逝，有30億人口被禁足，差不多一半世界人口，「你說供應鏈沒問題，你要賣給誰」。因此他向蘇貞昌提議，是否可從內閣中找一個總指揮，提綱挈領，指揮所有經濟政策的調動，才不會數據不一，左手打右手。

「陳時中的確做很好，但陳時中要做好要有整個團隊支持」。蘇貞昌回應，各單位評估數字不一樣的原因，第一是因為經濟變化太快，第二是經濟問題有方方面面；經濟很重要，但變化也很快，情勢險峻，所以政策一直在調整，每個單位有自己的專業。對於如果發生上述事情，他表示，「這我要負責」、「行政團隊就是他負責」。

經過一連串答辯，賴士葆再問：「目前來說不用找一個陳時中負責經濟資源的調度，反正部會有扞格就是蘇貞昌負責？」對此蘇貞昌表示「對，就是我」。最後賴強調，「沒有經濟的陳時中，只有防疫的陳時中，經濟就是蘇貞昌院長」。

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