陳玉珍酸蘇貞昌「台灣國行政院長」　臉書回嗆網友：我中華民國立委

▲蘇貞昌、陳玉珍。（合成圖／記者李毓康、徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委陳玉珍30日在內政委員會質詢時，稱「中華民國包括台澎金馬，是一個國家，但台灣不是」。對此，行政院長蘇貞昌31日受訪時回嗆，「那她沒資格當國會議員」。

針對蘇貞昌的回嗆，陳玉珍隨即在臉書發文諷刺，「原來蘇院長不是中華民國的行政院長？！」並以四句話回應：

一、蘇院長當的是中華民國的行政院長，而非台灣國的行政院長。

二、中華民國是一個國家，台灣不是一個國家，台灣是地名，中華民國治權包含台灣、澎湖、金門、馬祖。

三、我是中華民國選出來的立委，不是台灣國選出來的立委，我是金門選區選出來的立委。

四、民進黨完全執政已經第五年了，要改國號、國名請自便，我不反對修憲、正名，要用什麼國名可以由民意決定，但千萬不要說一套、做一套，欺騙百姓。

▲陳玉珍回嗆蘇貞昌。（圖／翻攝陳玉珍臉書）



有網友在留言處批評，「台灣不是一個國家，那你憑什麼領台灣薪水，台灣不是一個國家，你憑什麼當台灣立委，你是大陸人就早點滾回去，憑什麼我們要請大陸同胞來當台灣立委」，陳玉珍更親自回嗆網友，「中華民國才是國家，包含台澎金馬，不是只有台灣本島」、「是中華民國立委，麻煩你」。

▲陳玉珍回應網友。（圖／翻攝自陳玉珍臉書粉專）



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