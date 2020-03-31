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還原陳玉珍稱「台灣不是國家」：中華民國含台澎金馬　台灣是地名

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▲▼蘇貞昌、陳玉珍。（合成圖／記者李毓康、徐斌慎攝）

▲蘇貞昌、陳玉珍。（合成圖／記者李毓康、徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委陳玉珍在質詢中稱「中華民國是一個國家，但台灣不是」，遭行政院長蘇貞昌開嗆「沒資格當國會議員」，雙方隔空互嗆。不過，還原陳玉珍30日的質詢內容，陳玉珍主張中華民國包含台灣、澎湖、金門、馬祖，不是一個國家，而這也是國民黨跟民進黨最大不一樣的地方。她今天再次強調「大家都認同我們是一個國家」，外界不理解是因為大多人住在台灣本島。

陳玉珍30日在內政委員會質詢時，針對兩岸議題與陸委會主委陳明通激烈交鋒，陳玉珍提到，很多民眾都希望兩岸和平，陳明通同意並直言，「不只金門，全台灣老百姓都希望跟大陸有和平往來」、「問題本質在於北京不願意面對中華民國存在，不願意放棄武力對台，這才是問題本質。」

「所以面對北京一直堅持，你們也沒解嗎？」面對陳玉珍質疑，陳明通喊話說，「我是麻煩委員呼籲一下北京」、「希望委員對他們大聲說出來，看著你胸前那個中華民國國旗，妳大聲請他們尊重中華民國存在。」

▲▼陳玉珍質詢陳明通。（圖／翻攝自國會頻道）

▲陳玉珍質詢陳明通。（圖／翻攝自國會頻道）

陳玉珍不甘示弱地說，她以前在大陸念研究所就是這樣公開講，「我們本來就是一個國家，沒有疑問」，接著強調，中華民國當然是一個國家，但台灣不是一個國家，「因為中華民國包括台、澎、金、馬，這個是我們在金門民眾一直強調的，也是國民黨跟民進黨最大不一樣的地方，中華民國是一個國家，但台灣就不是嘛！這個論點我們從來就沒有改變過，難道你認為台灣是一個...」

陳明通則回應「我想委員看法不是社會主流意見啦！尊重委員看法啦！」陳玉珍則表示，離島地區的想法也許不是跟本島一樣，但他們經歷過戰爭，希望和平，以蒼生為念。

針對陳玉珍稱「中華民國是一個國家，但台灣不是」的言論，蘇貞昌31日開嗆「那她（陳玉珍）就沒資格當國會議員。」對此，陳玉珍再次回擊，國家叫中華民國，憲法寫很清楚，中華民國是包括台澎金馬，她直言，「他是說我沒有資格當台灣國的國會議員，但我不是台灣國的國會議員，我是中華民國的國會議員」，並酸回「我的身份證是中華民國福建省金門縣，他不知道中華民國有福建省嗎？」

陳玉珍表示，像最近在討論護照上面的英文名字要改成「TAIWAN」，她強調「我們是一個獨立國家，國家要叫什麼名字都是ok的，可以讓民意決定，可以叫台灣，也可以叫中華民國，我也是open的態度」，「如果民進黨希望國名叫台灣，這也ok，請不要說一套做一套，就直接制憲正名啊！民進黨是多數，可以直接做這件事情。」

陳玉珍強調，長久以來國內這麼多政治紛爭，但大家都認同我們是一個國家，「只是我們（金門地區民眾）一直認為中華民國是台澎金馬，不是只是台灣，大家可能有點不理解，因為大多人都住在台灣本島，澎湖、馬祖都是地名，台澎金馬四個合起來叫做中華民國。」

陳玉珍隨後再發表4點聲明補充說明，包括「蘇院長當的是中華民國的行政院長，而非台灣國的行政院長」、「中華民國是一個國家，台灣不是一個國家，台灣是地名，中華民國治權包含台灣、澎湖、金門、馬祖」、「我是中華民國選出來的立委，不是台灣國選出來的立委，我是金門選區選出來的立委」、「民進黨完全執政四年了，要改國號、國名請自便，我不反對修憲、正名，要用什麼國名可以由民意決定，但千萬不要說一套、做一套，欺騙百姓。」

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