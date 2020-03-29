滯留秘魯55名台人回家了　外交部證實：第二波包機29日飛抵邁阿密

記者蔡文鈴／台北報導

受到新冠肺炎影響，秘魯延長鎖國政策，有不少台人受困於當地，先前已有72名台人自費包機返台。對此，外交部表示，第二波包機在駐秘魯代表處協助下，已於29日協助55位國人飛抵邁阿密，其中有部分的民眾會轉機返台，另一部分則另有其他安排。

▲滯留秘魯台人搭乘第二波包機返台。（資料照／記者李毓康攝）

外交部說明，55名台人已於台北時間29日凌晨4時，順利自費搭乘南美航空（LATAM）的商業包機離開秘魯、飛往美國邁阿密，預計台北時間29日上午約10時抵達邁市。

外交部指出，這架飛「庫斯科-利馬-邁阿密」的包機是由我駐秘魯代表處接洽航空公司及當地旅行社規劃，並協調秘魯相關單位及與其他國家駐秘魯的使領館合作，取得秘魯政府核准的包機飛行許可後辦理。這架包機自庫斯科市（Cusco）接載38名我國乘客，並中停秘魯首都利馬（Lima）接載其他17名國人後，再飛往美國邁阿密。包機同時搭載日本等其他國家滯留在秘魯的84名旅客，全班機旅客總共計139人。

外交部表示，在前後兩架包機飛離秘魯後，目前約有22位我國旅客留在秘魯。駐處將繼續與這些國人保持聯繫，並提供必要的協助。

秘魯政府為防疫考量，自3月16日起實施全國緊急狀態，相關措施將延長至4月12日，目前已全面暫停陸海空及河運的國際旅客運輸，並管制市區交通。

其他人也看了這些...

►新冠肺炎單日再增15例境外移入 多在美、英兩國就學或工作

►蘇貞昌：陳時中第一線防疫指揮工作非常好！我們不會換

►北市首長們盡量避免民間活動 黃珊珊：風險也是要顧

更多熱門新聞...

►新北居家檢疫累計2.2萬人 侯友宜與百貨商圈業者研商控管人流

►「外交部＋網友怒」讓BBC刪報導 蘇貞昌：這對英國情侶講話不是事實

►英情侶道歉了！嫌防疫所像監獄、吃很差 主動傳訊：我只能說對不起

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！