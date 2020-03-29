香港婚宴改4人一桌「還是怕」　客人吃一塊蛋糕就走

▲港府新規衝擊新人婚宴。（圖／香港01授權使用、以下同）

本報訊

為圍堵新冠肺炎疫情擴大，港府除禁止4人以上在公眾場所聚集，餐廳只能提供平常一半的飯桌、每桌間隔要有1.5公尺，每桌不能超過四人，不僅外出消費的民眾被約束，新人婚宴也受影響，一對新人28日晚間在尖沙嘴舉辦婚宴，便將擺桌調整成符合政府規定，不過，也有很多人擔心疫情，僅到場恭候便離開。

新法例《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）實施首天，已有舉辦婚宴的新人受到影響。記者晚上到主搞婚宴的尖沙咀煌府，發現在該處「擺酒」的一對新人為配合新法例的要求，在場地方面作出不少特別安排。

記者在婚宴入口，已見有酒家職員為賓客量度體溫，而門口亦貼出告示，表明因應政府宣布，今晚6時起食肆限一枱四人，食客亦需配戴口罩。進入婚宴場地，可以見到平常放滿可容納10人至12人的大圓桌，全部改為一張張小圓桌，每枱只設四個座位，而枱與枱之間亦相距較為寬敞，超過政府規定的1.5米。

新郎鍾先生表示，早前已有心理準備，婚宴會有特別安排，對於政府昨日實施「四人一桌」措施，他今日早上才正式與酒樓方面聯絡了解。他原定只用半個大廳，但酒樓方面願意配合，將整個會場用作婚禮之用，原定擺放10圍酒席，現時「一開四」處理。

晚上7時半，賓客陸續入席，但人數不多，不少只吃一件蛋糕便離開。鍾先生表示，「其實所有安排都是酒樓去做，疫情的情況也知道不會坐滿。而家裡的賓客很多來恭喜一下就走，之後也未必會再補辦派對。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】