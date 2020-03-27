快訊／英情侶道歉了！嫌防疫所像監獄、吃很差　主動傳訊：我只能說對不起

記者蕭可正、陳韻如／花蓮報導

一對英國情侶在台灣接受居家檢疫後，抱怨台灣檢疫所的居住條件差，沒有熱水且食物品質差，就像住在監獄一樣，引起社會譁然。這對情侶26日道歉了，晚間主動傳送訊息，「我很感謝你們為我們做的一切，我也只能說對不起，我會盡快找出方法把這則報導下架。」

▲英國情侶嫌棄隔離住所，27日道歉簡訊曝光。（圖／記者蕭可正翻攝）

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28歲英女道森（Natalie Dawson）與男友皮斯利（Rohan Pixley）3月初時準備到澳洲旅遊，中途因為疫情取消了後續行程留在台灣，事後被台灣政府通知要居家檢疫14天，兩人卻表示隔離的地方就像監獄一樣，「有人幫送一天三餐，但品質很差、份量也很少」、「房間很髒，沒有熱水也沒辦法洗衣服。」

花蓮縣政府事後澄清，檢疫所的地點確實比較偏僻，但絕對有熱水可以使用，也有洗衣機、脫水機、飲水機等設備，而且這一對英國情侶18日入住後，後續又有另外5人相繼入住，均沒有聽過類似的抱怨，突然收到外媒報導相關消息，他們也相當意外和錯愕。

▲▼花蓮隔離所照片曝光，網友看了後怒批情侶，「250元（約8英鎊）能住在哪，還嫌啊」。（圖／花蓮縣政府提供）

此外，衛生局事後也曝光檢疫所內部的照片，讓不少民眾看了相當憤怒，直批，「就公務員宿舍啊，一天250元是要多好」、「英國250元能住在哪，還嫌啊」、「便宜到爆 還包含三餐唉。」

對於引起社會譁然，這對情侶26日也主動向花蓮縣衛生局發簡訊道歉，「嗨，我相信你看過BBC的報導了，如果你已經讀過我很抱歉，我今天才知道他們怎麼報導的。我很感謝你們為我們做的一切，我也只能說對不起，我會盡快找出方法把這則報導下架。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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