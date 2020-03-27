新北居家檢疫累計2.2萬人　侯友宜與百貨商圈業者研商控管人流

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市居家檢疫累計2.2萬人，板橋區、中和區人口密度高，百貨、賣場、商圈林立，更圍繞著新北市府高級地段，隔一條馬路就有4間百貨公司及府中商圈；侯友宜27日晚間將與業者會談，表示若有需求，公權力可協助管控人潮。

侯友宜表示，新北市府今晚將邀請大賣場、商圈、百貨公司，有密閉空間的業者來市府面談，出席狀況仍在調查中。由於每一個狀況跟領域不太一樣，政府雖然規定室內空間集會不要超過100人，室外空間不要超過500人，可理解不少業者感到徬徨，作為地方政府，有責任來指導當地業者，如何管控人潮，避免交叉群聚感染。

侯友宜指出，若業者有需求，需要政府公權力介入，幫助他們管控人潮，做得更到位的指導，市府願意站出來指導，所以不管任何的行業，密閉空間有可能造成群聚交叉感染的地方，政府都有責任來守護民眾的健康。

侯友宜強調，「我會用更堅定的態度、更誠懇的心跟業者站在一塊」，大家面對這一場防疫絕對不能掉以輕心，希望大家能夠互相包容、體諒，一起度過難關。

截至今天統計，新北市的居家檢疫人數為13,095，累計共22,702人，數量是全台最多，為了讓防堵疫情，不要有破口，市府不斷的從防疫手機、簡訊、Line跟居家檢疫者對話、聊天，滿足他們在居家檢疫裡面所需要的物資，以及心理諮商，甚至包括線上就醫、娛樂服務，希望他們一定要配合政府，忍耐這14天。

侯友宜重申，如果這14天中出現惡意違反規定，新北市不但會請警政、衛生聯手突擊外，抓到一定重罰「我們毫不客氣也不手軟！」，希望防疫大家一定要能照顧自己，也要顧別人。

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