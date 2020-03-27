　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蘇貞昌：陳時中第一線防疫指揮工作非常好！我們不會換

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，衛福部長陳時中率領防疫團隊備受肯定，不過，卻有在野黨聲音認為應該換掉陳時中。對此，行政院長蘇貞昌27日受訪時強調，陳時中在第一線的防疫指揮工作做得非常好，「我們不會換！」

蘇貞昌表示，陳時中部長做的非常專業、非常負責、非常好，「我們不會換」。他說，大家可以從疾管署的記者會看到，這是一個非常辛苦的團隊，這是需要合作的工作，在專業分工上彼此合作無間，陳時中在第一線指揮防疫工作做的非常好。

蘇貞昌指出，很多工作更需要更大團隊分工幫忙，疾管署記者會上，不只陳時中坐在那，還有許多公衛疾管專家，有時候還有教育部、外交部、勞動部等各種部會。大家到超商領口罩，除了第一線發口罩的辛苦同仁，也有看到藥局藥師藥生幫忙，更多是後面生產口罩、奔波運送的工作人員。

蘇貞昌說，防疫工作如今進入到紓困振興，更需要更多團隊一起來，在蔡總統領導下，行政團隊大家都非常專業盡責，因為我們有這樣好的團隊，所以大家認同陳時中部長，也是一併認同整個團隊。

蘇貞昌提到，從疫情中大家看到，台灣人的高水準、同舟一命，大家集體有這種安危與共、共同努力的心境。面對趴趴走的人，地方政府甚至村里長社區都會出來指責檢舉，這就是看到因為台灣人這一次同舟一命、分工合作，而且做的非常好，被世界肯定，讓全世界第一次這麼注重台灣，看見台灣跟中國不一樣、台灣好棒。

蘇貞昌感嘆，自己作為一輩子政治工作者，台灣真的可以很好，是一個很好的國家，大家要更努力，更要守住第二波疫情，台灣要守好，因為我們是同一國的。

ET快訊
辛龍連2天淚穿「同件愛的襯衫」陪劉真！背後原因惹鼻酸：他真的
直擊！外籍賣淫女湧中山區「掏寶」　論壇萬筆茶訊..只有警察看
川普簽署「台北法案」正式生效　象徵華府高度挺台灣民主
辛龍待劉真靈堂8hr…低頭離開見他說：要堅強　忍不住捂嘴激動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

《青春有你2》主題曲舞台公布 C位劉雨昕穿褲裝...帥炸！！

防疫世界肯定！蘇貞昌：世界終於認清「台灣、中國大陸不一樣」

蘇貞昌再籲：居家隔離國人一定要自愛！不要當害群之馬

快訊／兩岸經濟合作ECFA恐被終止　財長沈榮津鬆口「若有影響範圍在5%之內」

隔離所環境差？蘇貞昌：英國情侶講話非事實！台灣絕對經得起檢驗

快訊／台商「類包機」一張票台幣8930被嫌貴　蘇貞昌回應了

江啟臣：吳斯懷負面聲量高　一點點歪掉就把國民黨帶歪

快訊／蘇貞昌：陳時中第一線防疫指揮工作非常好！我們不會換

報導台灣隔離是監獄！英情侶指控被推翻　《BBC》臉書、網站全刪

駐英代表投書《經濟學人》　分析「台灣民主防疫勝過中國」

美國知名期刊評比各國防疫！「資安長」陳其邁推科技防疫獲高評價

防疫世界肯定！蘇貞昌：世界終於認清「台灣、中國大陸不一樣」

確診富婆「博美狗」檢測陽性　港漁護署證實：曾受有關病毒感染！

大聯盟球衣廠商投入抗疫　做100萬口罩、防護衣送醫院

捐贈紅外線熱影像體溫快篩計　與南市府共同守護學子健康

蘇貞昌再籲：居家隔離國人一定要自愛！不要當害群之馬

快訊／兩岸經濟合作ECFA恐被終止　財長沈榮津鬆口「若有影響範圍在5%之內」

觀光業員工薪資補助加倍　台灣大車隊董座：盼計程車司機也納入

一秒看穿你是3歲塗鴉還是大藝術家　全新益智型手遊一玩上癮

隔離所環境差？蘇貞昌：英國情侶講話非事實！台灣絕對經得起檢驗

辛龍連2天淚穿「同件愛的襯衫」陪劉真！　背後原因惹鼻酸：他真的放不下

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

政治熱門新聞

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

BBC更正「英情侶抱怨檢疫所」報導

英情侶投訴BBC掀網友群攻　英國在台辦事處回應了

英國情侶入住檢疫所要求吃「無麩質飲食」　衛生局專人幫她買牛奶、茶葉蛋

TVBS民調／陳時中滿意度高達91%　蔡英文上升6個百分點

美國知名期刊評比各國防疫！「資安長」陳其邁推科技防疫獲高評價

駐英代表：台灣民主防疫勝過中國

花蓮檢疫所曝光…網怒攻英國情侶　辦事處粉專挨轟

徐正文稱第3批包機票價貴3倍　3票種真實價格曝光

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

斥黨團「換陳時中」言論　柯：擁護中央政府

急診醫「輕便雨衣」替代隔離衣　李德維爆：院方準備咎責爆料者

蘇貞昌警告居家檢疫者：清明連假違規一定嚴懲

大陸用語瞎扯因肺炎去世...賴清德傻眼嗆：黑白共！太小看台灣防疫團隊

更多熱門

相關新聞

台南超前部署養護機構防疫應變演練

台南超前部署養護機構防疫應變演練

台南市政府積極防堵疫情超前部署，為避免住宿型社福機構發生群聚感染，經與中央疫情指揮中心討論，將採取「就地安置」方式處理院內疑似或確診相關人員，台南市長黃偉哲在社會局長陳榮枝陪同下，前往台南市中西區的「璐德老人養護中心」視察。

詹姆斯建議不要直接進入季後賽

詹姆斯建議不要直接進入季後賽

英女嫌台隔離如監獄　黃智賢4點反嗆

英女嫌台隔離如監獄　黃智賢4點反嗆

WNBA選秀轉播形式舉行

WNBA選秀轉播形式舉行

NBA高層減薪20%

NBA高層減薪20%

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌武漢肺炎肺炎防疫口罩N95

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

BBC更正「英情侶抱怨檢疫所」報導

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

抓到義大利「0號病人」！陳時中：為時已晚

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

張上淳曝「病毒不尋常」！網擔憂

面試：為何要錄取你　前輩曝正解

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面