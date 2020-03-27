快訊／蘇貞昌：陳時中第一線防疫指揮工作非常好！我們不會換





▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，衛福部長陳時中率領防疫團隊備受肯定，不過，卻有在野黨聲音認為應該換掉陳時中。對此，行政院長蘇貞昌27日受訪時強調，陳時中在第一線的防疫指揮工作做得非常好，「我們不會換！」

蘇貞昌表示，陳時中部長做的非常專業、非常負責、非常好，「我們不會換」。他說，大家可以從疾管署的記者會看到，這是一個非常辛苦的團隊，這是需要合作的工作，在專業分工上彼此合作無間，陳時中在第一線指揮防疫工作做的非常好。

蘇貞昌指出，很多工作更需要更大團隊分工幫忙，疾管署記者會上，不只陳時中坐在那，還有許多公衛疾管專家，有時候還有教育部、外交部、勞動部等各種部會。大家到超商領口罩，除了第一線發口罩的辛苦同仁，也有看到藥局藥師藥生幫忙，更多是後面生產口罩、奔波運送的工作人員。

蘇貞昌說，防疫工作如今進入到紓困振興，更需要更多團隊一起來，在蔡總統領導下，行政團隊大家都非常專業盡責，因為我們有這樣好的團隊，所以大家認同陳時中部長，也是一併認同整個團隊。

蘇貞昌提到，從疫情中大家看到，台灣人的高水準、同舟一命，大家集體有這種安危與共、共同努力的心境。面對趴趴走的人，地方政府甚至村里長社區都會出來指責檢舉，這就是看到因為台灣人這一次同舟一命、分工合作，而且做的非常好，被世界肯定，讓全世界第一次這麼注重台灣，看見台灣跟中國不一樣、台灣好棒。

蘇貞昌感嘆，自己作為一輩子政治工作者，台灣真的可以很好，是一個很好的國家，大家要更努力，更要守住第二波疫情，台灣要守好，因為我們是同一國的。