印尼新冠肺炎達「嚴重狀態」　駐印尼代表處籲：國人應考慮暫行返台

▲印尼防疫人員進行消毒。（圖／路透）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎延燒全球，印尼政府3月28日公布有1155人確診感染新冠肺炎，百餘人死亡。對此，駐印尼代表處呼籲國人，如無絕對必要，應考慮暫行返台。

駐印尼代表處29日公告指出，由於印尼疫情持續擴大，已達嚴重狀態，為維護國人旅外健康安全，建議旅居印尼的國人，如無絕對必要續留印尼，應考慮暫行返台。

駐印尼代表處提醒擬返台國人，抵達台灣後配合政府相關防疫措拖，特別是嚴格遵守居家隔離等防疫相關規定，以共同維護全體國人公共衛生與健康安全。

此外，旅印國人如因疫情或有急難事件需要協助，請撥打我駐印尼代表處緊急聯絡電話（境內直撥0811-984-676，境外直撥+62-811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話（境內直撥0822-5766-9680，境外直撥+62-822-5766-9680）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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