台大社團活動全暫停2週！沒緩衝期惹火學生：學校只是「公關防疫」

▲台大學生不滿政策沒有緩衝期。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

台灣大學日前公告校內社團活動全部暫停2週，引起部分學生不滿怒批，完全沒緩衝期，說上路就上路。台大學生會今（29日）表示，肯定基層人員在防疫期間的辛勞，但對於決策者的種種行為無法接受，許多政策事先都不和學生討論，只是淪為「公關防疫」。

台大學務處課外活動組25日發出「自即日（3/25）起全數學生社團活動暫停舉辦2週」，之後活動將視疫情發展再決定是否重新開放申請。台大學生會會長凃竣清認為，校方防疫處理上很不尊重學生，訂定政策前，都沒事先跟學生討論，僅說事後可提出意見。

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▲台灣大學因應「新型冠狀病毒COVID-19」社團活動全數暫停2週辦理。（圖／翻攝台灣大學官網）



凃竣清說，以社團活動暫停2週為例，就是一種強硬措施，公告了馬上說要執行，很多事項大家都還來不及因應。對比之前學校宣布校外人士禁止入校，則是拖了一星期才有公告，完全不公平，顯示出校方全沒有以學生為主體。凃竣清提到，肯定校內很多基層人員努力，但決策者作為是「公關大於執行防疫」，實際上重大責任都落在基層人員外，學校防疫會議也不讓學生參加。希望校方接下來能更平等對待學生，並在防疫會議中納入學生代表。

台大學生會針對防疫措施也發出聲明，台大自寒假以來的防疫相關措施，學生會皆站在非常時期盡力協助防疫的角度，協助完備防疫措施與提出建設性意見，也與校方達成保持密切聯繫的共識。在此過程中，校方不論是校園邊界管制政策、學生社團活動管制政策，學生會皆盡力溝通與折衝，然而校方卻持續對學生活動採取強硬禁止之措施，未完善相關溝通輔導與緩衝，但對邊界管制卻又僅做宣傳而遲未落實。

▲凃峻清認為校方淪為公關防疫。（圖／記者許展溢攝）



台大學生會舉例，學校現在禁止學生活動，默許鮮奶大賣，淪為公關防疫。校方面對防疫政策的討論，不應只將防疫當成政策粗糙的藉口，急於回擊卻拒絕溝通，將精力放在反省與調整，才真正有益於校園安全與教職員生的健康。