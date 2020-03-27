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日產1300萬片口罩去哪了？蘇貞昌「算給你聽」允諾公開數量流向

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▲立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，國產口罩從疫情剛爆發時的日產一百多萬片，到如今衝上一千多萬片。民進黨立委高嘉瑜27日質詢時表示，許多民眾想知道到底這些口罩去哪了？為何如今仍舊是7天只能買3片？行政院長蘇貞昌回應，畢竟不是日產2300萬片，而且同時還有部分口罩要留給醫療等需要者。

高嘉瑜表示，不少民眾好奇，為什麼口罩產能增加還是要排隊？蘇貞昌回應，第一點，口罩本來一天產量是180萬片，經過大家努力，如今來到1200多萬片，未來還想再拉高。第二點，隨著這些產量增加，還要配給第一線防疫人員，包含醫護工作人員、計程車司機、警察特別執勤人員、救護消防車人員等。

蘇貞昌說，只要產能能夠穩定到一定程度，就給民眾實名制再增加，如今成人口罩從一開始2片變3片、兒童變5片，還希望更方便更多元。

高嘉瑜追問，因為口罩產量增加，民眾卻還是買不到，是否能公開口罩的數量及流向。蘇貞昌答覆指出，「我們是好不容易現在剛剛來到1200萬片，不是已經1200萬片很久了，況且台灣有2300萬人，不是增加到每天2300萬片」。

蘇貞昌表示，台灣一開始就管制出口，市面上不是隨便買賣，也不可能隨便偷賣，不可能也不准。這些應該給社會大眾知道，絕對沒有人藏匿買賣，這不可能，在社會這麼關注下，哪個時機如果有人偷賣口罩，外界絕對知道，政府會查辦。

至於高嘉瑜建議應該讓外界知道口罩數量及流向，這是對的。高嘉瑜向蘇貞昌再問，是否能透過表格等方式人大家知道口罩數量流向，蘇貞昌正面答覆，「好」。

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