　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

蝦皮購物推出「全站大免運」，全站不限店享免運無限次，並同步推出月費 59 元「蝦皮 VIP」訂閱制（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物推出「全站大免運」，全站不限店享免運無限次，並同步推出月費 59 元「蝦皮 VIP」訂閱制。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

對網購族而言，「免運費」向來是決定下單的核心誘因之一，電商平台從早期的燒錢補貼模式，近年轉向付費訂閱制的留客競爭，繼 Coupang 酷澎於去年推出「WOW 會員」提供無限制次數的快速免費配送後，蝦皮購物也宣布跟進推出「全站大免運」，同步祭出月費59元的「蝦皮 VIP」服務，試圖鎖定重度用戶。

蝦皮購物指出，根據平台內部數據顯示，超過7成用戶表示是否免運將直接影響購買意願。為此，蝦皮透過整合多元物流服務，推出「蝦皮全站大免運」活動，依不同配送方式提供彈性的免運門檻，以蝦皮店到店服務為例，平日消費滿199元即可享免運無限次；每逢週三與週六免運日，消費滿149元即可享免運。

此外也針對網購頻率更高的消費者，同步推出「蝦皮 VIP」訂閱制服務，月費59元，依不同配送方式，最低消費0元起即可享免運無限次。例如全站店家以蝦皮店到店、蝦皮店到店-隔日到貨、蝦皮店到店-環保無包裝方式配送，享49元起免運無限次；選擇蝦皮店到家或新竹物流宅配，滿299元即可享免運無限次；蝦皮直營則是祭出選擇蝦皮店到店－當日到貨方案，享有0門檻無限次免運，

此模式與Coupang酷澎的「WOW 會員」高度相似，同樣定價每月59元，提供「火箭速配」商品不限金額、無條件免運及30天免費退貨、可免費試用90天。兩大平台皆試圖透過低價的訂閱門檻，將一般散客轉化為高黏著度的長期會員。

面對競業平台接連推出訂閱服務，PChome 24h購物則自2022年起推出手機訂閱制服務，將訂閱概念延伸至「高單價硬體」，透過月付1,644元起、0利率、年年換iPhone新機的策略，切入預算有限但追求新科技的族群，藉此提升高單價商品的周轉率，透過每年期滿後的彈性續訂選擇，讓消費者輕鬆換機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂　輕鬆享「瘦」新體驗

網熱議「4月前續約適用舊會費」　好市多證實：新辦會員也算

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

超商周一限定咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂　輕鬆享「瘦」新體驗

網熱議「4月前續約適用舊會費」　好市多證實：新辦會員也算

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

超商周一限定咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

黃仁勳「兆元宴」又要來了！最快1月再訪台灣　3大主要行程曝光

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

消費熱門新聞

史上最短！NB 1.0K認真登場

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

好市多「4月前適用舊會費」網掀熱議

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

免運戰火轉向訂閱制　蝦皮、酷澎59元對決

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

全家福袋送「永豐金證券股票禮品卡」

超商連續5天「買1送1」懶人包！

更多熱門

相關新聞

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

上海浦東新區人民法院近日公布一起「未成年電商退貨詐騙案」的審理結果。一名17歲少年在某化妝品網購平台訂購了11900筆訂單，並鑽漏洞大量假退貨（申請僅退款），後續將「免費商品」低價轉賣，前後一共獲利401萬元（人民幣，下同，約台幣1800萬元）。法院審理後，最終依詐騙罪判處有期徒刑6年。

過年必備「古早味三色糖」老闆竟勸客別買：超難吃

過年必備「古早味三色糖」老闆竟勸客別買：超難吃

男子下單「10-9枚茶葉蛋」僅收到1顆　客服：-是減號

男子下單「10-9枚茶葉蛋」僅收到1顆　客服：-是減號

周品均PO文談家暴離婚挨告　法官要她舉證

周品均PO文談家暴離婚挨告　法官要她舉證

發熱衣低調賣170萬件　網紅粉腸哥曝訣竅

發熱衣低調賣170萬件　網紅粉腸哥曝訣竅

關鍵字：

網購電商訂閱制付費訂閱制免運Coupang酷澎蝦皮購物

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面