免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

▲蝦皮購物推出「全站大免運」，全站不限店享免運無限次，並同步推出月費 59 元「蝦皮 VIP」訂閱制。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

對網購族而言，「免運費」向來是決定下單的核心誘因之一，電商平台從早期的燒錢補貼模式，近年轉向付費訂閱制的留客競爭，繼 Coupang 酷澎於去年推出「WOW 會員」提供無限制次數的快速免費配送後，蝦皮購物也宣布跟進推出「全站大免運」，同步祭出月費59元的「蝦皮 VIP」服務，試圖鎖定重度用戶。



蝦皮購物指出，根據平台內部數據顯示，超過7成用戶表示是否免運將直接影響購買意願。為此，蝦皮透過整合多元物流服務，推出「蝦皮全站大免運」活動，依不同配送方式提供彈性的免運門檻，以蝦皮店到店服務為例，平日消費滿199元即可享免運無限次；每逢週三與週六免運日，消費滿149元即可享免運。

此外也針對網購頻率更高的消費者，同步推出「蝦皮 VIP」訂閱制服務，月費59元，依不同配送方式，最低消費0元起即可享免運無限次。例如全站店家以蝦皮店到店、蝦皮店到店-隔日到貨、蝦皮店到店-環保無包裝方式配送，享49元起免運無限次；選擇蝦皮店到家或新竹物流宅配，滿299元即可享免運無限次；蝦皮直營則是祭出選擇蝦皮店到店－當日到貨方案，享有0門檻無限次免運，

此模式與Coupang酷澎的「WOW 會員」高度相似，同樣定價每月59元，提供「火箭速配」商品不限金額、無條件免運及30天免費退貨、可免費試用90天。兩大平台皆試圖透過低價的訂閱門檻，將一般散客轉化為高黏著度的長期會員。

面對競業平台接連推出訂閱服務，PChome 24h購物則自2022年起推出手機訂閱制服務，將訂閱概念延伸至「高單價硬體」，透過月付1,644元起、0利率、年年換iPhone新機的策略，切入預算有限但追求新科技的族群，藉此提升高單價商品的周轉率，透過每年期滿後的彈性續訂選擇，讓消費者輕鬆換機。