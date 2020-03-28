防疫優先　安平警強化特種行業守望查緝檢疫對象

▲台南市警四分局為防堵轄內防疫破口，調整以往臨檢勤務方式，編排員警於轄內大型酒店、PUB、KTV等公眾出入場所大門前守望，過濾查緝防止防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局為防堵轄內防疫破口，3月27日調整以往臨檢勤務方式，編排員警於轄內大型酒店、PUB、KTV等公眾出入場所大門前守望，以M-Police小電腦盤查過濾進入場所之從業人員、消費民眾及周邊停放車輛車主是否為居家檢疫隔離對象，防止防疫破口。

國內外目前正面臨新型冠狀病毒肆虐攻擊，疫情傳播迅速，且居家檢疫及居家隔離民眾到處趴趴走時有所聞，各縣市亦查獲多件未依規定居家檢疫、隔離個案並依法從重裁罰，造成防疫缺口。

台南市警四分局為防堵轄內防疫破口，除積極輔導營業店家實施自主管理，設置耳（額）溫槍、消毒酒精等為從業人員及消費者量測體溫，預先築起第一道防線，維護店家自身利益與消費民眾安全外，為保護執勤員警安全，降低染疫風險，規定執勤時須佩帶口罩、護目鏡及手套等防護裝備，並於27日擴大臨檢時調整以往臨檢勤務方式，編排員警於轄內大型酒店、PUB、KTV等公眾出入場所大門前守望，以M-Police小電腦盤查過濾進入場所之從業人員、消費民眾及周邊停放車輛車主是否為居家檢疫隔離對象，並視治安狀況及尚未實施自主管理店家，指派必要警力進入採小規模抽檢方式清查；同時規劃居家檢疫隔離對象住家周邊路段威力巡邏，期能以點、線、面防疫網全力協助防堵疫情擴散，且兼顧員警執勤安全。

四分局長蔡進閲呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人身體健康，市民朋友應儘量避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，降低可能群聚感染之風險。

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