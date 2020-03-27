口罩2.0第二輪確定免抽籤！至截止共173萬人完成預購

▲口罩實名制2.0推網路購買、超商領取口罩。（圖／記者陳涵茵攝）

記者洪巧藍／台北報導

口罩實名制2.0第二輪預購今（27）日晚間8時截止，根據中央健保署統計，總計有173萬多人完成預購程序，由於並未超出預期供應量，無須抽籤，民眾從28日開始可以付款。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不斷呼籲民眾盡量買，強調「我們存貨很多」希望讓口罩涵蓋率再擴大；第二輪自預購開始就比第一輪明顯踴躍，第一天就已經接近90萬人完成預購程序，到今日晚間8時截止，三天下來共有1,73萬4,153人完成預購程序。以管道來看透過健保快易通App手機認證最多，約有129萬人次使用，其餘插健保卡有32萬餘人次丶自然人憑證11萬人次。

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根據指揮中心統計，首輪網購口罩餘約400萬片，加上本次準備700萬片，估計超過1000萬片可供民眾購買，也因此本次預購173萬多人購買並未超出預期供應數量，無須抽籤。

指揮中心提醒，成功預購者於3月28日(六)上午8時至3月30日(一)晚上8時內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款；交易成功後，3月31日(二)至4月1日(三)以簡訊發送取貨序號；接著在4月2日(四)至4月8日(三)，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商的Kiosk服務機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)，至超商櫃台領取口罩。