30秒快篩肺炎！台大醫學院新儀器出爐　無症狀患者也可用

▲台大醫學院近日研發出一套篩檢儀器，只要30秒，就能對肺炎進行篩檢。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

中研院日前研發快篩試劑，只要15分鐘的時間，就能驗出患者是否罹患新冠肺炎。不過，台大醫學院27日宣稱，研發出一套「肺炎行動篩檢儀」，只要30秒的時間，就能進行快篩。

台大醫學院最近研發一款「肺炎行動篩檢儀」，只要將兩片電路板放在肋骨兩側，就像照小型X光，肺部是否有浸積水、受損的狀況，都能從儀器上反應。台大醫學院醫材影像研究所長林世明指出，研發儀器的靈感，主要來自SARS，「過去我們團隊做SARS病毒（篩檢）的時候，SARS病人他會有肺積水。然後新冠肺炎的病人，他會有大量痰液。」

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▲台大醫學院醫材影像研究所長林世明說，研發的靈感來自於對抗SARS病毒時的經驗。（示意圖／記者李毓康攝）



林世明提到，這套儀器相當敏感，100微升的液體變化，就能夠檢測出來，因此甚至連無症狀的人進行檢測，都能夠感測出來。

林世明說，這組儀器雖然能進行30秒快篩，但也只是測試肺是否有損傷，一般肺炎、肺癌也會出現數值異常的狀況，因此還要進一步核酸檢測，但這套儀器只要1500元，也不用額外耗材，希望能放在機場，對入境旅客進行快篩。

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