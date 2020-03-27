新化警超前部署　空拍機運防疫物資演練

▲台南市新化警分局，為有效防範新冠肺炎疫情持續擴大，辦理空拍機運防疫物資及分局內部各單位異地辦公演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化警分局，為有效防範新冠肺炎疫情持續擴大，27日下午3時辦理空拍機運防疫物資及分局內部各單位異地辦公演練，以降低員警遭感染風險，並確保勤、業務正常運作。

警方說，本次異地辦公演練，係模擬分局內部有員警感染肺炎時或上級下達命令時，可立即啟動異地辦公機制，各單位依分局長許芳毅指示及規劃，轉移進駐至2014年與左鎮分駐所合署辦公，廳舍仍保持完整之「岡林派出所」辦公，除大門入口設有量測體溫及酒精消毒區外，要求進駐異地辦公場所後，分局勤務、為民服務等重要工作更是不能停歇，公文及差勤等系統、網路通訊及無線電、110報案系統等設備器材也一併移轉完成部署。

此外！新化警分局創警界先例，超前部署由通過無人機專業操作證預考員警演練，無隔離衣情形下，無人機快速運送口罩防疫物資予居家隔離民眾，有效阻斷員警接觸感染風險。新化 分局長許芳毅表示，目前時值全球新冠肺炎疫情大爆發，要求員警應秉持「防疫視同作戰」之精神，防疫措施必須未雨綢繆，惟有不斷地超前部署，降低疫情影響，才能確保同仁健康，分局各勤、業務才得以持續運作，達到防疫期間警政服務不間斷。

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