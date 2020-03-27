快訊／台商「類包機」一張票台幣8930被嫌貴　蘇貞昌回應了

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸湖北地區解封，我國政府安排以「類包機」模式接回國人，預計29、30兩日接回滯留當地台灣人。不過，現在卻傳出有當地的台商抱怨類包機機票太貴。對此，行政院長蘇貞昌27日受訪時強調，政府盡量提供便利安排，不過還是使用者付費。

對於有媒體報導滯留民眾抱怨「票價太高」，海基會26日晚間發表聲明，根據華航提供的價格，12歲以上為2100元人民幣，約新台幣8930元，2到12歲換算後約7230元，2歲以下800元，並非如外傳要2.5萬多元。

蘇貞昌27日上午也表示，接回國人同胞一直是政府努力不斷的工作，雖然過程一波三折，還是一批一批接回來，而且是遵從政府訂的原則，像第二批包機就不會有事。

蘇貞昌指出，對於還有滯留同胞要回來，希望盡量便利安排，因為過去談的，飛機有各種狀況，當中國大陸解封後，武漢開放的機場搭機回來也是方法，總之都以最方便最能接回來的方式安排，同時也要最能保護同機旅客和在台灣的兩千三百萬人。他強調，使用者付費，同時也希望減輕同胞負擔，但這些相關的都有航空公司跟相關單位協商。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也指示，讓滯留湖北當地的台灣人，採取以包機為主搭乘定時定點航班返台，海基會立即請華航協助。此指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）、3/30（一）各一架次，都是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

包機的消息曝光後，立刻有滯留民眾登記。指揮中心指揮官陳時中表示，兩班飛機都是定點定時航班，人員都是被註記者，不跟其他旅客混合，包機人數在下午4時已有超過440位，回台也要集中檢疫14天。

