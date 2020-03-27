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口罩何時開放寄送海外親人　蘇貞昌這樣說

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▲▼立法院院會,蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，外界關心是否可開放家長寄送口罩給海外留學生。對此，行政院長蘇貞昌27日表示，政府有準備開放讓一定的親等、數量、時間可以寄送，不過還是要先讓國內大家「再多一點」，大家心情才會覺得安心，「不然沒有國內照顧好就寄送國外，有的人心情上比較不能接受」。

行政院長蘇貞昌27日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，民進黨立委何欣純質詢時表示，針對開放民眾寄送口罩給海外二等親內的家人，有無預計何時開始。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 立委何欣純。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何欣純。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，蘇貞昌表示，這次的防疫與整個作業就是一個團隊，每個部會在各方面都給予幫忙，包括立法院快速通過紓困特別條例、特別預算，整個國家隊就是總統在領導，做出來確實了不起。

蘇貞昌指出，經濟部長沈榮津從過年以來一路忙，現在口罩日產量已經到達1200多萬票，包括工具機公會等團隊也沒有休息，快速地將60部機組在25天內組好，有些甚至還自掏腰包婉謝政府的補助。

至於何時開放寄送口罩至海外，蘇貞昌說，口罩的產能越來越好，對於有些家長擔心海外的小孩買不到口罩，政府有準備開放讓一定的親等、數量、時間可以寄送，不過還是要先讓國內大家「再多一點」，大家心情才會覺得安心，「不然沒有國內照顧好就寄送國外，有的人心情上比較不能接受」。

何欣純表示，目前口罩的日產能已經達到1260萬片，既然每天的數量那麼多，她建請行政院能夠儘速盤點，當然還是以國內防疫、醫護人員優先，等到國內各項防疫需求滿足後，要請蘇貞昌以最快的速度做出決策，讓家長不必為在海外工作、讀書的孩子擔心。

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