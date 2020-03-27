川普正式簽署台北法案　蘇貞昌：有助於台灣加入WHO

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

美國總統川普於美東時間26日正式簽署生效「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「臺北法案」，TAIPEI Act），行政院長蘇貞昌27日表示，這對於我國未來加入世界衛生組織（WHO）有正面幫助，也讓台灣更能夠在國際社會中有擴展的空間。

「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「台北法案」，TAIPEI Act）在今年3月4日及11日相繼在美國聯邦眾議院及參議院審議通過。川普在美東時間3月26日正式簽署生效。

蘇貞昌27日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，民進黨立委何欣純質詢時表示，川普在今天簽署了台北法案，而台北法案包含幾項重點，包括幫助台灣鞏固友邦關係，也力挺台加入國際組織等，詢問這是否對台灣加入世界衛生組織（WHO）有正面幫助。

對此，蘇貞昌回答「有」，很謝謝美國看到台灣這一個關係的重要，台美關係也從這一點，證明在總統蔡英文的領導下，一直有進步、而且關係最好，全世界也從這次的防疫中看到台灣的重要。

蘇貞昌說，美國在這時候適時地簽署台北法案，不但符合事實，證時台美關係的重要跟友好，更藉此讓全世界都看到台灣重要，台灣確實不可缺少，不但讓全世界看到台灣願意幫忙，也使我們更能夠在國際社會中有擴展的空間。

其他人也看了這些...

►66.1％「有條件」支持口罩寄給海外同胞 93％暫緩政治活動

►78.2％民眾認同「封城措施」 76.4％支持蔡英文發布緊急命令

►都什麼時候了還跑趴 93.5％要「這3種場所」暫停營業

更多熱門新聞...

►新加坡派錢抗疫 82.6%認為政府應直接發現金

►4.6萬人居家檢疫中 民眾怕怕...75.4％擔心感染新冠肺炎

►居家檢疫看過來！罰單、汽燃費可「延後6個月繳納」

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！