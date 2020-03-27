新冠肺炎是肥宅殺手！　英國研究：76%「重症病患」體重過胖

▲英國研究發現，76%的新冠肺炎重症患者，有體重過胖的問題。。(示意圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）從中國武漢爆發後重創歐洲，但是現在科學家對於新冠肺炎病毒也有了更多的發現，英國研究顯示，76.5%的重症患者體重過胖，食品加工業應該開始省思是否生產更多符合健康訴求的產品。

根據英國「威廉．李德商業媒體集團」旗下《美食導航者》（Food Navigator）報導，英國保健署（National Health Service，NHS）統計，截至19日統計，在196名確診新冠肺炎的重症患者當中，計有57名女性、139名男性，平均年齡64歲，其中已確認23名患者在染病之前，日常生活需要他人給予某種程度上的幫助，155名可以完全自理生活。

依照英國NHS公布的BMI （身體質量指數）標準，BMI18.5~24.9是健康體重，25~29.9代表超重，30~39.9代表肥胖，40以上代表嚴重肥胖。

在196例的重症患者當中，56例BMI指數為25~39.9，58例BMI指數為30~39.9，13例BMI指數為40以上，佔所有重症患者的64%。

美國心臟病學會專家一致認為，冠狀動脈疾病患者對於「病毒性呼吸道感染症」的急性發作或重症發作的風險都會增加。

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