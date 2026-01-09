加油站汽油淋身點火！恐怖男衝抱運鈔車保全員　獲救竟攻擊警消

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區今天（9日）傍晚正值下班時間，一名男子衝進民族路上加油站內，拿起加油槍朝身上淋汽油，隨即遭員工制止，但男子卻點燃身上的衣物，感到疼痛跑向準備加油的運鈔車保全員，加油站人員隨即上前將火勢撲滅。警消抵達，灑水替男子降溫時，男子卻轉向攻擊警消遭到壓制，目前警方正釐清原因。

▲林男衝進加油站縱火，又攻擊前來救援的警消人員遭到壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，點火的林姓男子，今天傍晚5時許，徒步走進加油站內，趁加油員不注意，拿起島上的加油槍，就往身上衣物澆淋，隨即遭到加油員制止，但林男卻跑走至收銀檯邊，並點燃身上衣物，而林男被火灼傷疼痛難耐，跑向抱住一旁準備加油的52歲曾姓運鈔車保全員，加油站員工見狀，連忙拿滅火器滅火並撥打119報案。

▲警消將灼傷的林男送醫，並由警方戒護。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消趕抵，立即佈水線朝身上衣物都被燒光的林男身上灑水，不料林男卻撲向警消攻擊，被反應過來的警消立刻壓制，而遭波及的保全曾男，腰部左、右大腿都有2度灼傷，經消毒包紮後送往亞東醫院治療，而林男也遭灼傷，同步送往醫院治療，目前警方正待林男傷勢好轉，進一步釐清縱火原因，並朝公共危險及妨害公務罪偵辦。

▲警方封鎖加油站採證，並依法偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

