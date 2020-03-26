美國知名期刊評比各國防疫！「資安長」陳其邁推科技防疫獲高評價





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，在美國更是不斷擴散，也促使美國政界與學界研究他山之石，盼從防疫成果優異的國家中學習。擁有百餘年歷史、享譽全球的美國期刊《大西洋（the Atlantic）》25日比較韓國、台灣成功經驗，其中，行政院副院長陳其邁因身兼資安長身份，將面對中國大陸資訊攻擊的經驗，運用在整合健保與入出境資料庫上，並透過大數據即時分析，有效遏阻疫情蔓延。

《大西洋》25日刊出「為什麼美國在應對新冠病毒上特別左支右絀？」的文章，作者表示，美國總統川普將疫情定調為「全國共同犧牲奉獻的時刻」，是美國史上僅見的現象。作者指出，美國是這次疫情最嚴重的國家之一，由於美國高度差異化與個人主義的弱點，加上川普政府第一時間並沒有嚴肅以對，使得美國至今仍居於劣勢。

作者回顧，美國過去在應對SARS、茲卡與伊波拉病毒時，都不像目前的信冠肺炎一樣，讓美國公民與醫療系統承擔巨大壓力。相對於此，民主國家如台灣、韓國、香港，或是專制國家如新加坡，則是因為有類似的經驗，促使它們在疫情剛出現時就迅速採取行動。

台灣目前病例超過兩百，而美國是五萬以上。然而台灣距離中國只有81英里，加上密集的航班來往，原本被認為可能是全球病例數第二高的國家。因此目前的確診數更加令人注目。

作者分析，在台灣部分，根據史丹佛大學學者王智弘的研究，經歷過2003年SARS的侵襲，政府成立了國家衛生指揮中心，在疾病流行期間得以管控並追蹤人員去向及關鍵醫療用品的製造。當世界衛生組織於去年十二月底調查武漢的「不明肺炎」時，台灣政府已經啟動對來自該地區的航班乘客進行檢疫程序，並且於數週後內禁止有武漢旅遊史的乘客入境，此外也透過手機定位，確保居家檢疫者沒有隨意外出。

另外，作者也引述知名期刊《外交政策》的專文，指出台灣位於中國大陸隔壁，面臨來自後者包括軍事、假新聞等威脅。特別是2003年的SARS，中國隱瞞資訊，讓台灣深知只要中國出事，就一定要全力應對。

作者舉例，中國大陸持續對台灣進行網路攻擊，因此陳其邁也身兼資安長。當新冠肺炎疫情出現時，陳其邁便將健保資料庫的數據與入出境系統結合，並透過大數據即時分析。如此一來，當有去過武漢的民眾看醫生時，醫生就會得知「這個人剛從武漢來」。

作者強調，相較於台灣跟韓國的經驗，美國應對疫情的情況，在一定程度上受到人民對政府的信任度低，以及黨派高度對立的影響。面對疫情，人民必須遵守秩序、尊重科學事實，以及高度團結，才能夠促進公共衛生。