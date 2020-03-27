居家檢疫外出買菜、領薪水、修手機　2基隆人各罰10萬

▲ 居家檢疫外出買菜、領薪水、修手機，基隆2民眾開罰10萬。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

新冠肺炎疫情全球不斷擴散，台灣面臨嚴峻考驗，基隆地區26日新增第2例確診個案，此外有607位民眾正進行居家檢疫，卻還是有民眾輕忽病毒的感染傳播，截至目前為止，已有3人違反居家檢疫，基隆市衛生局已依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》對2人開罰10萬元，另1名衛生局還在研擬中。

基隆市政府對於防堵新冠肺炎不遺餘力，日前查獲違反居家隔3人分別是，1名男子於3月9日前往新北市公司領薪水，另1名女子則是在3月13日離家去修理手機與買藥，還有1名婦人違規搭公車外出買菜，所以都已經依法分別開罰。衛生局呼籲，民眾可要求關懷中心協助，也可以請在地里長幫忙。

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衛生局指出，依中央訂定標準，違反居家檢疫外出2小時內開罰10萬元，2至6小時罰20萬元，6至24小時罰30萬元，24至72小時罰60萬元，超過72小時罰100萬元。



衛生局強調，基隆市民眾有需要協助，可向基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心協助，電話：02-2425-2119分機206、207、208，服務時間每周一到周五的上午8時30分到下午5時30分為止，或請當地里長辦公室協助。

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