川普挺台！《台北法案》簽署生效「鞏固邦交」　外交部致謝





▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔣婕妤／台北報導

美國總統川普針對《台北法案》在26日正式簽署生效，旨在強化台美夥伴關係，內容包含美方支持台灣鞏固邦交，與其他國家發展非正式夥伴關係，支持台灣參與國際活動等。對此，外交部發言人歐江安27日表示感謝。

「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「台北法案」，TAIPEI Act）在今年3月4日及19日相繼在美國聯邦眾議院及參議院審議通過。川普在美東時間3月26日正式簽署生效。

歐江安表示，外交部誠摯歡迎與感謝美國行政部門及國會對我國外交空間、國際參與、深化台美經貿與安全關係，以及對台灣民主成就的肯定與一致支持。

歐江安旨出，「台北法案」由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）及聯邦眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT)分別在參、眾兩院領銜提出，內容包含支持台美進一步強化雙邊貿易及經濟關係、支持台灣參與國際組織、美國政府應採取作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及夥伴關係，以及對於強化與台灣關係或嚴重損害臺灣安全、繁榮的國家，美國政府也應研議以適當方式提升或改變美國與這些國家的關係。

歐江安強調，台美關係一向緊密友好，近年來在雙方的共同努力下，台美關係更加堅實穩固，並已全面深化、提升為全球合作夥伴關係。外交部將持續秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切聯繫溝通。我國也樂願與美國及理念相近國家攜手合作，並肩推動共享的自由民主價值與共同目標，並持續爭取台灣更寬廣的國際空間。