直銷社團PO「衛生紙短缺」！她自爆：想趁機促銷撈一筆…下場曝光

▲疫情升溫掀起物資搶購潮，若隨意散佈謠言者恐挨罰。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳羿妏／台南報導

新冠肺炎疫情期間，台灣民眾因為擔心物資不夠，陸續掀起一波衛生紙、泡麵、罐頭的搶購潮。不過，台南一名陳姓女子則因為在臉書直銷商品社團中，散佈「紙類估計都會短缺，拿去做口罩」的消息，遭警方以違反社會秩序維護法移送法辦，日前台南簡易庭結果出爐，陳女遭處罰鍰1萬元。

裁定書指出，陳女於2019年2月3日晚間，透過臉書直銷商品社團中散佈「公司其他紙類製品，有缺的可以考慮買一些，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾，估計都會短缺，因應原料都拿去做口罩了」，警方認為此舉會造成民眾恐慌，影響公共安寧，經查獲後便將她移送法院裁定。

事後，陳女坦承該言論為不實、未經查證的謠言，當時的確想「促銷商品，趁機圖利」，法官勘驗發文內容截圖認為，網路上的錯誤資訊繁多，且案發當時為全台對抗疫情的緊張時刻，陳女卻擅自公開未經查證的內容，引起眾人不安，囤積物資，影響政府對抗疫情的措施，罪證明確，最終以散佈謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰1萬元。



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