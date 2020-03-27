羅智強居家檢疫14天！吃泡麵當生日餐　大讚「燙肉＋青菜就很豐盛啦」

▲羅智強吃防疫物資泡麵。（圖／翻攝自羅智強臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

國民黨中常會25日通過人事案，由台北市議員羅智強擔任革命實踐研究院院長，培養國民黨青年人才。26日是羅智強生日，然而他正在居家檢疫，因此以泡麵當作生日餐，直言「是一個很特別的生日」，而燙幾片肉加上青菜「也就很豐盛了啦！」

羅智強26日上午8時在臉書提到，今天是他的生日，是一個很特別的生日，「因為我在居家檢疫，足不出戶也可以好好靜思沉澱。」因為這也是他接任革命實踐研究院院長的第一天，國民黨現在正處在歷史的最低潮，沒有資源，信心渙散，使自己思考了一整個晚上，想著如何讓革實院成為國民黨再造新生的關鍵力量，「而最重要的是，我需要大家的力量，從昨天開始即接到很多年輕朋友想加入國民黨的訊息，我很振奮，也覺得肩膀更重。」

羅智強說，等在前方的不是玫瑰大道，而是荊棘泥路，但有各位的祝福支持，「我無所畏懼，滿滿信心！加油！國民黨！加油！中華民國！」

到了26日中午，羅智強在臉書上貼出自己與泡麵的合照，他表示，這是他的生日餐，「區公所送的居家檢疫物資－統一肉燥麵！哈哈！燙幾片肉，加個青菜，也就很豐盛了啦！」

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