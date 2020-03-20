「台灣最幸福」蘇貞昌喊話返台留學生：做好最嚴格自我管理

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，不少在國外的台灣留學生等趕著回台躲避疫情。行政院長蘇貞昌20日受訪時強調，台灣最幸福，對於留學生或國人同胞想返台不但歡迎也會照顧到，但懇請大家務必要做好最嚴格的自我防疫管理。

蘇貞昌表示，「我想台灣人一定從沒有感覺到，原來台灣是這麼好，台灣是最幸福的地方。」他說，面對國外疫情嚴峻，很多甚至於封城封街，要求國民都不可以動、商店不可開、貨品買不到、醫療沒辦法，相對來說台灣疫情控制和相關準備充足。

蘇貞昌提到，國人照顧等各種作業，如果國人同胞和旅遊學生，碰到狀況特別感覺到台灣好，要回來，國人同胞回來不但歡迎而且會照顧到，但如果是從疫情國家回來，懇請回國同胞和留學生一定要用最嚴格自我要求，遵守政府規定。

蘇貞昌強調，不要因為個人任意作為，造成眾人負擔，大家要照規矩來，才不會造成防疫人員工作負擔，造成相關人員工作壓力，自己要做好管理，讓整個社會安全，讓大家覺得台灣好還可以更好。





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

► 新冠肺炎又增8例！7例境外、1例本土

► 新冠肺炎封校首例！北部確診高中生傳給同班同學 全校停課到下週五

► 10萬口罩助美防疫惹議 蔡英文：供給沒有疑慮、考慮增加購買的片數



其他人也看了這些...

► 北市5條掃墓公車21日起跑 民眾不戴口罩可拒載

►禁止高中職以下師生出國違憲？ 行政院回應了！

►團結才能打敗病毒！蔡英文3點呼籲：民生物資充足 不要製造恐慌

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！